Митинг в Тбилиси разгоняют водометами и слезоточивым газом

Опубликовано: 23:03, 7 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Спецсредства применили на акции протеста против закона об иноагентах в Тбилиси. В полиции объяснили их использование насильственным характером, который приобрела демонстрация.

На акции протеста против закона об иноагентах в Тбилиси полиция использует спецсредства - водометы, слезоточивый газ и "перцовку". Применение таких мер объяснили в МВД страны.

Насилие против полицейских

Митинг скоро перестал быть мирным собранием - его участники перешли к насилию и разрушениям, пояснили в министерстве.

Демонстранты пробовали перекрыть вход в здание парламента и совершали насильственные действия по отношению к правоохранителям, так что несколько из них пострадали. Был нанесен ущерб и полицейской технике.

Неподчинение требованиям полиции

Полицейские, отметили в МВД, сначала призывали демонстрантов соблюдать порядок и не нарушать закон. Но митингующие не остановились и продолжали совершать насилие.

Тогда правоохранители и применили, причем пропорционально, силу и спецсредства.

Пострадавшие

От спецсредств полиции, по данным СМИ, пострадали десятки человек, причем некоторые даже были госпитализированы.

Столкновения протестующих с правоохранителями продолжаются.