Митинг в Тбилиси разгоняют водометами и слезоточивым газом

На акции протеста против закона об иноагентах в Тбилиси полиция использует спецсредства - водометы, слезоточивый газ и "перцовку". Применение таких мер объяснили в МВД страны.
Насилие против полицейских
Митинг скоро перестал быть мирным собранием - его участники перешли к насилию и разрушениям, пояснили в министерстве.
Демонстранты пробовали перекрыть вход в здание парламента и совершали насильственные действия по отношению к правоохранителям, так что несколько из них пострадали. Был нанесен ущерб и полицейской технике.
Неподчинение требованиям полиции
Полицейские, отметили в МВД, сначала призывали демонстрантов соблюдать порядок и не нарушать закон. Но митингующие не остановились и продолжали совершать насилие.
Тогда правоохранители и применили, причем пропорционально, силу и спецсредства.
Пострадавшие
От спецсредств полиции, по данным СМИ, пострадали десятки человек, причем некоторые даже были госпитализированы.
Столкновения протестующих с правоохранителями продолжаются.