Древнейший караван-сарай нашли под Дербентом 

Под домами Дербента обнаружены остатки караван-сарая XVII века во время проверок состояния объектов культурного наследия. Справку о находке направят в Агентство по охране культурного наследия
В ходе проверок состояния объектов культурного наследия в Дербенте под жилыми домами у Старой торговой площади найдены остатки караван-сарая XVII века, сообщает пресс-служба Дербентского музея-заповедника.
Отмечается, что музей уже готовит справку о находке, которую планируется направить в Агентство по охране культурного наследия Дагестана для дальнейшей экспертизы и постановки на учет.
Стоит добавить, что торговая площадь в XVII веке вмещала два небольших и один большой квадратный караван-сарай с водохранилищем внутри двора. Обнаружена сохранившаяся подземная часть большого караван-сарая.