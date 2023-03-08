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Древнейший караван-сарай нашли под Дербентом 

Древнейший караван-сарай нашли под Дербентом 
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Под домами Дербента обнаружены остатки караван-сарая XVII века во время проверок состояния объектов культурного наследия. Справку о находке направят в Агентство по охране культурного наследия

В ходе проверок состояния объектов культурного наследия в Дербенте под жилыми домами у Старой торговой площади найдены остатки караван-сарая XVII века, сообщает пресс-служба Дербентского музея-заповедника. 
Отмечается, что музей уже готовит справку о находке, которую планируется направить в Агентство по охране культурного наследия Дагестана для дальнейшей экспертизы и постановки на учет. 
Стоит добавить, что торговая площадь в XVII веке вмещала два небольших и один большой квадратный караван-сарай с водохранилищем внутри двора. Обнаружена сохранившаяся подземная часть большого караван-сарая. 
 

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