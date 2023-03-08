Древнейший караван-сарай нашли под Дербентом 

Опубликовано: 5:45, 8 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Под домами Дербента обнаружены остатки караван-сарая XVII века во время проверок состояния объектов культурного наследия. Справку о находке направят в Агентство по охране культурного наследия

В ходе проверок состояния объектов культурного наследия в Дербенте под жилыми домами у Старой торговой площади найдены остатки караван-сарая XVII века, сообщает пресс-служба Дербентского музея-заповедника.

Отмечается, что музей уже готовит справку о находке, которую планируется направить в Агентство по охране культурного наследия Дагестана для дальнейшей экспертизы и постановки на учет.

Стоит добавить, что торговая площадь в XVII веке вмещала два небольших и один большой квадратный караван-сарай с водохранилищем внутри двора. Обнаружена сохранившаяся подземная часть большого караван-сарая.

