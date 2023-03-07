Закон об иноагентах принят в Грузии

Закон об иноагентах в его грузинском, более мягком варианте, принят в парламенте Грузии.
Как сообщает Sputnik Грузия, за него отдали голоса 76 парламентариев. Не поддержали инициативу 13 человек.
Закон об иноагентах принят - что дальше?
В самое ближайшее время законодатели обсудят вторую, более суровую и буквально скопированную с соответствующего американского закона версию. Принятые в первом чтении проекты отправят в Венецианскую комиссию.
После того, как структура даст свою оценку, парламент Грузии снова обсудит их. Предполагается, что это произойдет до конца июня.
Почему в Грузии два закона об иноагентах?
В изначальной версии законопроекта иноагентами могут быть только юрлица, и в целом этот вариант более мягок.
Однако он вызвал настолько сильный резонанс, что его авторы решили разработать второй проект - аналог американского. Там иноагентами могут становиться и отдельные люди.