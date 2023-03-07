В Тбилиси продолжаются протесты против законопроекта об иноагентах

Опубликовано: 20:29, 7 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Противники принятия в Грузии закона об иноагентах протестуют у здания парламента в Тбилиси. По их мнению, принятие законопроекта усложнит процедуру получения Грузией кандидата в Евросоюзе

Акция протеста против принятия законопроекта об иностранных агентах собрала более тысячи участников у парламента Грузии в центре Тбилиси во время рассмотрения парламентариями данного законопроекта.

Как сообщают корреспонденты местных телеканалов, протестующие заполнили площадь перед парламентом, а также прилегающую проезжую часть. В этой связи был перекрыт проспект Руставели.

Сегодня в парламенте рассматривается грузинская и американская версии законопроекта об иностранных агентах. Между парламентариями-оппозиционерами и представителями партии власти во время рассмотрения законопроекта произошло несколько стычек.

Отметим, что ранее грузинский парламент выдвинул оппозиции обвинения в создании истерии вокруг принятия данного закона.

По словам представителей оппозиции, новый закон является российским и усложнит Грузии получение статуса кандидата в Евросоюзе.