В Тбилиси продолжаются протесты против законопроекта об иноагентах

Акция протеста против принятия законопроекта об иностранных агентах собрала более тысячи участников у парламента Грузии в центре Тбилиси во время рассмотрения парламентариями данного законопроекта.
Как сообщают корреспонденты местных телеканалов, протестующие заполнили площадь перед парламентом, а также прилегающую проезжую часть. В этой связи был перекрыт проспект Руставели.
Сегодня в парламенте рассматривается грузинская и американская версии законопроекта об иностранных агентах. Между парламентариями-оппозиционерами и представителями партии власти во время рассмотрения законопроекта произошло несколько стычек.
Отметим, что ранее грузинский парламент выдвинул оппозиции обвинения в создании истерии вокруг принятия данного закона.
По словам представителей оппозиции, новый закон является российским и усложнит Грузии получение статуса кандидата в Евросоюзе.