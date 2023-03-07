Как приготовить лучший кофе в турке

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Кофе, сваренный утром 8 марта, может стать отличным дополнением к подарку любимой женщине. Приготовить вкусный кофе на завтрак или подать чашечку ароматного напитка гостям - отдельный вид удовольствия, который заслуживает того, чтобы потратить на него совсем немного времени.

Турка или джезва - предмет посуды, который есть практически в каждом доме. Но сварить кофе в домашних условиях решаются далеко не все, и зря.

Как сварить вкусный кофе

Первыми активно пить кофе как тонизирующий напиток стали жители Османской империи, и на протяжении истории кофе играл немаловажную роль в судьбе целых государств. Одним из старейших способов приготовления кофе считается его заваривание в турке. Правильно сварить такой кофе может каждый, главное, помнить несколько простых правил.

Какие нужны зерна

Первым делом нужно выбрать сам продукт, из которого получится ароматный кофе. Арабика, например, обладает более интенсивным и сладким вкусом, чем робуста, которая более тонизирующая и терпкая. Зачастую кофе, который продается в магазинах и супермаркетах, представляет собой микс разных видов зерен. Какой кофе лучше, сказать сложно, в целом это зависит от индивидуальных предпочтений, а иногда от настроения!

Совет: для большего погружения в традицию кофеварения можно попробовать турецкий кофе.

Какой помол кофе выбрать

Что касается помола, то и здесь секрета нет: чем мельче помол, тем ароматнее получится кофейный напиток, однако варить его следует как можно быстрее. Крупный помол подходит для более медленной экстракции (высвобождения ароматных веществ) и как раз он - идеальный вариант для домашнего кофе в турке.

Совет: помол кофе для турки должен напоминать песок средней фракции.

Нужна ли особая вода

Лучше всего для приготовления кофе в домашних условиях подойдет фильтрованная вода. Чем мягче вода, тем вкуснее будет кофе в турке. Воду из-под крана использовать нежелательно, поскольку содержащийся в ней хлор перебьет аромат кофе. Можно взять кипяченую воду комнатной температуры или заранее купить бутылку воды без газа.

Совет: прежде чем варить кофе в турке, обязательно попробуйте воду. Идеальная вода для домашнего кофе не обладает ни вкусом, ни запахом.

Какая турка лучше

Ответ на этот вопрос невероятно прост: та, которая у вас под рукой. Зачастую турки преподносятся в качестве изысканного подарка, и у многих годами стоят на дальней полке кухонного шкафа в ожидании чуда. Если же идея сварить кофе в домашних условиях пришла вам в голову совершенно неожиданно, а нужной посуды дома не оказалась, не беда: их выбор невероятно велик, но, на мой взгляд, наиболее красивы изделия азербайджанского и турецкого производства, особенно, если они выполнены вручную. В Лагиче, например, местные мастера изготавливают уникальные медные турки.

Совет: турки бывают разного объема, выбирайте, исходя из своих потребностей. Чем больше семья кофеманов - тем больше турка нужна!

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Рецепт кофе в турке

Итак, переходим к самому главному: готовим кофе дома. Чтобы приготовить кофе в турке на двоих нам понадобятся:

турка объемом 225 мл

200 мл воды

20 гр кофе

сахар по вкусу

электрическая или газовая плита

кофейная ложка

Совет: Имейте в виду, что 20 граммов кофе это две столовые ложки

Засыпаем кофе в турку. Можно добавить сахар по вкусу, можно обойтись и без него. Аккуратно вливаем воду таким образом, чтобы кофе по возможности не всплывал к поверхности. Если все-таки всплыл, ничего страшного: аккуратно перемешайте его с водой. Ставим турку на медленный огонь, вне зависимости от того, какая у вас плита: газовая или электрическая. Самое главное: внимательно следим за пенообразованием. Кофе в турке готовится примерно три-четыре минуты, и пена постепенно поднимается наверх. Как только плотная пена оказалась у поверхности, снимаем турку с огня и с помощью кофейной ложки аккуратно раскладываем пену на две чашки. Турка отправляется обратно на огонь (или варочную поверхность). На этом этапе кофе закипает буквально моментально: через 20-30 секунд. Важно не дать ему перелиться через край. Вновь снимаем турку, на этот раз окончательно (хотя, например, некоторые умудряются снимать пену дважды), и разливаем кофе по чашкам.

К кофе, сваренному дома, можно подавать любые сладости и даже фрукты, а на Востоке к кофе по-турецки подают парварду, цукаты, пахлаву и рахат-лукум. Afiyet olsun и приятного аппетита! Наслаждайтесь!