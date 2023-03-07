Лекарства на Ставрополье будут продавать по электронным рецептам

Опубликовано: 18:39, 7 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Ставропольском крае начинается продажа препаратов по электронным рецептам. Для этого покупатель должен предъявить специальный QR-код, а также документ, удостоверяющий личность

Минздрав Ставрополья проинформировал о том, что в регионе начинает внедряться система электронных рецептов на лекарства, медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания. Уточняется, что внедрение данной системы не отменяет использования бумажных рецептов.

В ведомстве пояснили, что для подключения к сервису "Электронный рецепт" медицинские организации должны пройти регистрацию в федеральном реестре. Кроме того, для реализации продажи лекарств по электронным рецептам, к сервису также должны быть подключены и аптеки.

Получатели лекарств должны предъявить специальный QR-код, а также удостоверяющий личность документ.