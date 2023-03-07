Весеннюю охоту запретили на Ставрополье

Опубликовано: 17:43, 7 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Охота этой весной запрещена на Ставрополье. Запрет введен из-за массовой гибели животных и птиц, которая произошла в регионе этой зимой. Нарушители заплатят штраф, им грозит и конфискация оружия.

Охотиться на зверей и птиц, причем как в любительском, так и в спортивном формате, запретили власти Ставрополья.

Запрет был введен после того, как некоторое время назад из-за использования запрещенных средств против грызунов погибли тысячи птиц и животных, в том числе множество краснокнижных серых журавлей. В результате были открыты несколько уголовных дел.

Как заявили в Минприроды края, перерыв в охоте поможет восстановиться популяциям, поспособствует сохранению редких видов.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Наказание за охоту

Тем, кто проигнорирует запрет и все-таки выйдет на охоту, придется заплатить штраф - до 4 тыс рублей. Им также грозит конфискация оружия. Нарушителей могут на два года лишить права охотиться.

Отметим, что в конце осени в Краснодарском крае случился несчастный случай - мужчина в Сочи погиб во время охоты, у него остановилось сердце.