Весеннюю охоту запретили на Ставрополье

Охотиться на зверей и птиц, причем как в любительском, так и в спортивном формате, запретили власти Ставрополья.
Запрет был введен после того, как некоторое время назад из-за использования запрещенных средств против грызунов погибли тысячи птиц и животных, в том числе множество краснокнижных серых журавлей. В результате были открыты несколько уголовных дел.
Как заявили в Минприроды края, перерыв в охоте поможет восстановиться популяциям, поспособствует сохранению редких видов.
Наказание за охоту
Тем, кто проигнорирует запрет и все-таки выйдет на охоту, придется заплатить штраф - до 4 тыс рублей. Им также грозит конфискация оружия. Нарушителей могут на два года лишить права охотиться.
Отметим, что в конце осени в Краснодарском крае случился несчастный случай - мужчина в Сочи погиб во время охоты, у него остановилось сердце.