Вторник земли: традиции Торпаг чершенбеси в Азербайджане

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Последний вторник перед Новрузом - Вторник Земли - празднуется в Азербайджане всего за неделю до него. Праздник отмечается с размахом и дает старт обратному отсчету до главного события года. В этот день принято гадать и загадывать желания.

Торпаг чершенбеси, также называемый Ахыр чершенбеси или Илахыр чершенбеси, последний по порядку, но не по важности праздничный вторник. В этот день пробуждается сама земля. Весна уже начинает вступать в свои права, поэтому четвертый вторник в Азербайджане особенно любим. В некоторых регионах республики Торпаг чершенбеси празднуют даже с большим размахом, чем сам Новруз байрам.

Почему Торпаг чершенбеси особенно любим?

Полное возрождение, пробуждение мира, происходит после того, как проснутся четыре стихии - вода, огонь, воздух, земля - и помогут оживить природу. Каждая стихия помогает последующей, в финале они все вместе творят приход долгожданной весны. В Ахыр чершенбеси просыпается земля, она впитывает талую воду, согревается под лучами солнца, оживает под дуновениями теплого ветра. Оковы зимы спадают в последний предпраздничный вторник.

Земля - мать каждого человека, это дом, это кормилица, символ плодородия и достатка. Поэтому земля и жизнь имеют созвучное символическое значение, а к празднику Торпаг чершенбеси относятся с особым почтением.

Традиции Вторника земли в Азербайджане

Костры - неотъемлемая часть всех илахыр чершенбе, и четвертый вторник перед Новрузом - не исключение. Во дворах разжигают костры, прыжки через огонь символически очищают людей в преддверии нового цикла, нового года. Прыгая через огонь, нужно произнести следующие слова: "Все мои невзгоды тебе, а твою радость мне" (Сарылыгым сене, гырмызылыгын мене).

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В этот день повсюду звучат поздравления, принято желать друг другу достатка и процветания. Семьи собираются вместе за праздничным столом. В домах зажигают свечи - по одной на каждого члена семьи. Считается плохой приметой в такой день давать деньги в долг, уносить из дома свой достаток.

Вторник земли характеризуется гостеприимством, хлебосольством. Дети оставляют шапки и чужих дверей и убегают - хозяева дома наполняют их лакомствами.

Есть и традиция гулаг фалы - гадание на услышанное: нужно загадать желание, а узнать, сбудется оно или нет, можно подслушав разговор у дома соседей. Если говорят хорошие слова - желание исполнится. Поэтому в этот праздник традиционно стараются говорить больше хороших, добрых, приятных слов.

Существует поверье, что в ночь на среду после Вторника земли проточные воды останавливаются, и все, кто прыгнет в этот вечер через проточную воду, очистится от грехов прошлого года.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Гадания перед Новрузом

Главная забава на Ахыр чершенбеси - всевозможные гадания. Считается, что гадания, совершенные в этот день предсказывают события, которые ждут человека в ближайший год.

Часто гадают незамужние девушки. Им можно перед сном съесть соленую лепешку "дузлу чорек", согласно народным поверьям, тот, кто во сне поднесет воды, и станет спутником жизни.

Чтобы увидеть суженого во сне, можно вечером выйти на улицу, посмотреть на звездное небо и сосчитать семь звезд. Затем нужно хранить обет молчания и лечь спать. По поверью, во сне девушка увидит жениха.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Другая традиция также связана с будущим счастьем молодой невесты. Перед закатом из глиняного кувшина выливают воду на улицу, с ней утекает несчастье незамужней, а брак откроет невесте "двери счастья". В воду в кувшине также принято класть "черные" монеты, которые после ритуала выбрасывают подальше от дома.

Перед закатом девушка может выйти на перекресток, с замочком на шее, и произнести слова: "Эй, мое счастье, приди ко мне, открой замок и освободи меня".

Узнать судьбу незамужней помогают и пирожки. Необходимо испечь три одинаковых пирожка, в один из них кладется особая начинка - монетка или бусинка. Затем пирожки раскладывают в случайном порядке на порог, на подоконник, в угол. На утро нужно проверить, где лежит пирожок с меткой: у входной двери - будет замужество, у окна - придут сваты, в углу - в этом году изменений не случится.

Популярны гадания на кольцо. Берется обручальное кольцо замужней сестры или подруги, оно подвешивается на вырванный волос гадающей и трижды опускается в стакан с водой. Затем подвешенное кольцо вынимают из воды и считают, сколько раз оно ударится о стакан. Количество ударов равно возрасту замужества.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Другое гадание с кольцами выглядит так: девушки кидают свои кольца в сосуд с водой и загадывают желания, затем одна из них, не глядя, достает одно кольцо из воды - его хозяйка может ждать исполнения задуманного.

Кроме того, существуют гадания с бросанием туфли, с иголкой и ватой, с яйцом и цветным карандашом.

На юге Азербайджана есть гадание по газелям Хафиза Ширази: в кувшин с водой каждый член семьи бросает один предмет. Кувшин ставят в направлении Мекки, в сторону киблы. На утро из кувшина достают поочередно предметы и наугад открывают страницы книги, содержание газели подскажет, сбудется ли мечта.

Что готовят в предпраздничный вторник?

В последний вторник делают праздничный, богато накрытый стол, как символ достатка и радости. Стол покрывают особой скатертью, на него уже можно поставить символ плодородия земли - ростки семени. Праздничное меню не обходится без себзе говурма плова (плов с мясом и зеленью) или шюйюд плова (плов с укропом), печеной баранины, рыбы, долмы. Также на столе обязательно должны быть сладости: шекербура, гогал, пахлава.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Обед в этот день принято посвящать умершим близким, хозяйка, готовя, говорит: "на имя таких-то готовлю".

Вечер Торпаг чершенбеси принято проводить всей семьей дома, за богатым столом, угощать гостей, поздравлять друг друга и говорить только добрые слова, чтобы и весь следующий год был таким: богатым, сытым и добрым.

Торпаг чершенбеси мубарек!