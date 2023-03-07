Курорт Домбай открыли для посетителей после снегопада

Опубликовано: 14:55, 7 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Курорт Домбай в Карачаево-Черкесии снова доступен для посетителей после спуска лавины, который принудительно произвели сегодняшним утром. Курорт "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии по-прежнему закрыт для посещения.

Курорт Домбай Карачево-Черкесии возобновил свою работу после паузы, вызванной сильным снегопадом. В местной администрации поведали, что утром 7 марта на склоне горы Мусса-Ачитар принудительно спустили лавину, после чего курорт снова стал доступен для посещения.

Накануне курорты Домбай и "Эльбрус" в Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии были закрыты для посетителей в связи с высокой степенью риска схода лавин. На Домбае были открыты только канатные дороги до высоты 2,2 тыс метров и лесная трасса.

"Эльбрус" для посещения по-прежнему закрыт.

Напомним, в ночь с воскресенья на понедельник на оба курорта обрушился сильный снегопад. Высота сугробов местами превысила 50 см.