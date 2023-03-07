UFC опустил Махачева в рейтинге лучших бойцов

Ислам Махачев опустился на третью строчку в рейтинге лучших бойцов UFC вне зависимости от весовых категорий. Выше расположились Джон Джонс и Алекс Волкановски.
Российский чемпион UFC среди легковесов Ислам Махачев расположился на третьем месте в новом рейтинге лучших бойцов промоушена независимо от дивизиона.
Вперед себя дагестанец пропустил тяжеловеса из США Джона Джонса, который в выходные одолел француза Сирила Гана, и представителя Австралии Александра Волкановски.
Напомним, 12 февраля Махачев одержал победу над Волкановски судейским решением.