UFC опустил Махачева в рейтинге лучших бойцов

Опубликовано: 15:20, 7 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Ислам Махачев опустился на третью строчку в рейтинге лучших бойцов UFC вне зависимости от весовых категорий. Выше расположились Джон Джонс и Алекс Волкановски.

Российский чемпион UFC среди легковесов Ислам Махачев расположился на третьем месте в новом рейтинге лучших бойцов промоушена независимо от дивизиона.

Вперед себя дагестанец пропустил тяжеловеса из США Джона Джонса, который в выходные одолел француза Сирила Гана, и представителя Австралии Александра Волкановски.

Напомним, 12 февраля Махачев одержал победу над Волкановски судейским решением.