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UFC опустил Махачева в рейтинге лучших бойцов

UFC опустил Махачева в рейтинге лучших бойцов
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Ислам Махачев опустился на третью строчку в рейтинге лучших бойцов UFC вне зависимости от весовых категорий. Выше расположились Джон Джонс и Алекс Волкановски.

Российский чемпион UFC среди легковесов Ислам Махачев расположился на третьем месте в новом рейтинге лучших бойцов промоушена независимо от дивизиона.

Вперед себя дагестанец пропустил тяжеловеса из США Джона Джонса, который в выходные одолел француза Сирила Гана, и представителя Австралии Александра Волкановски.

Напомним, 12 февраля Махачев одержал победу над Волкановски судейским решением.

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