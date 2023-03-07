Зарубишвили оценила роль Швейцарии в отношениях с РФ и раскритиковала закон об иноагентах

Опубликовано: 12:37, 7 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Президент Грузии на встрече в США президентом Швейцарии поблагодарила эту страну за ее посредничество в отношениях с Россией. В рамках визита Саломе Зурабишвили также раскритиковала закон об иноагентах, который, по ее словам, мешает развитию грузинского общества.

Встреча с президентом Швейцарии

Президент Грузии Саломе Зурабишвили благодарна Швейцарии за ее посредническую роль в отношениях с Россией, информирует пресс-служба президента Грузии.

Об этом она заявила на встрече с президентом Швейцарии Аленом Берсе, прошедшей в штаб-квартире ООН в США. Другие подробности переговоров лидеров двух стран не сообщаются.

Критика закона об иноагентах

Ранее Саломе Зурабишвили выступила на 67-й сессии комиссии по положению женщин Экономического и социального совета ООН. В ходе своей речи она раскритиковала законопроект об иностранных агентах, одобренный накануне юридическим комитетом. По словам президента, он вреден и угрожает грузинскому обществу.

Она пояснила, что закон об иноагентах ограничит свободу неправительственных организаций, заметную роль в которых играют женщины, а также помешает произвести в Грузии демократическую трансформацию и присоединиться к ЕС.

Напомним, в прошлом месяце в парламенте Грузии было зарегистрированы грузинская и американская версии законопроекта об иноагентах. Они будут рассмотрены в первом чтении на пленарной сессии 9 марта.

Россия и Грузия разорвали дипломатические отношения в 2008 году. Роль посредника между странами с тех пор выполняет Швейцария. Несмотря на разрыв дипотношений, торговое сотрудничество между РФ и Грузией продолжается. В частности, в 2022 году товарооборот между странами достиг $2,5 млрд. На данный момент Россия занимает первое место среди крупнейших торговых партнеров Грузии.