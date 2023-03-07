Игрок "Локомотива" Наир Тикнизян принял решение выступать за сборную Армении по футболу. Ранее защитник играл в молодежной сборной России.
Заигранный за молодежную сборную России защитник Наир Тикнизян стал игроком сборной Армении по футболу, сообщает пресс-служба Федерации футбола этой страны.
Он поблагодарил руководство Федерации за такую возможность. По его словам, решение футболист принимал самостоятельно.
Стоит отметить, что Тикнизян в настоящее время является игроком московского "Локомотива". До этого он играл в ЦСКА. В майке молодежной сборной он провел семь игр.