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Российский футболист сменил сборную

Российский футболист сменил сборную
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Игрок "Локомотива" Наир Тикнизян принял решение выступать за сборную Армении по футболу. Ранее защитник играл в молодежной сборной России.

Заигранный за молодежную сборную России защитник Наир Тикнизян стал игроком сборной Армении по футболу, сообщает пресс-служба Федерации футбола этой страны.

Он поблагодарил руководство Федерации за такую возможность. По его словам, решение футболист принимал самостоятельно.

Стоит отметить, что Тикнизян в настоящее время является игроком московского "Локомотива". До этого он играл в ЦСКА. В майке молодежной сборной он провел семь игр.

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