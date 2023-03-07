Ушел из жизни экс-замминистра обороны Армении Артак Давтян

Опубликовано: 13:10, 7 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

После продолжительной тяжелой болезни ушел из жизни 56-летний бывший заместитель министра обороны Армении, депутат Национального собрания 5-го созыва Артак Давтян.

О смерти бывшего начальника Генерального штаба Армении, бывшего заместителя министра обороны страны Артака Давтяна сообщил в соцсетях его бывший коллега Артак Закарян, тоже в свое время занимавший пост замминистра обороны.

С 1998 по 2003 гг. Давтян занимал пост заместителя директора, а затем и директора ГЗАО "Железнодорожные перевозки", после он был назначен заместителем гендиректора ЗАО "Армянская железная дорога". В 2003-2004 годах он занимал пост заместителя министра энергетики Армении, а с 2009 по 2017 годы Давтян был депутатом от правящей Республиканской партии Армении, передает Sputnik Армения.

В 2017 году стал заместителем министра обороны, а в мае 2018 года возглавил Генеральный штаб Армении, однако продержался на этом посту недолго - в июне 2020 года его отправили в отставку после скандала из-за свадьбы сына во время пандемии и локдауна.