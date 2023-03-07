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Парламент Грузии обвинил оппозицию страны в создании истерии вокруг принятия закона об иностранных агентах. Оппозиция считает, что новый закон является российским и усложнит Грузии получение статуса кандидата в ЕС.

Глава грузинского парламента Шалва Папуашвили считает, что сегодня грузинская оппозиция распространяет вокруг закона об иноагентах истерию, говоря об аналоге закона, который сегодня действует в России.

Ранее в парламент внесли инициированные партией "Сила народа" законопроекты "О прозрачности иностранного влияния" и "О регистрации иноагентов". Первый затрагивает только юридические лица, а второй является вариантом американского закона.

Обсуждения законопроектов проходят на фоне уличных протестов и конфликтов внутри парламента. Как заявляет оппозиция, закон негативно повлияет на получение Грузией статуса кандидата на членство в ЕС. Также, по ее мнению, грузинский закон является аналогом закона, который работает в России.

Руководитель парламентской политической группы "Группа реформ" Хатуна Самнидзе во время сегодняшнего заседания обвинила "Грузинскую мечту" в неадекватной реакции на общественный протест. В ответ Папуашвили обвинил ее во лжи и подчеркнул, что консультация по законопроекту будет проводиться с Венецианской комиссией. По его словам, истерия о происходящем в Грузии "пускает пыль в глаза общественности".

Спикер также отрицает влияние России на принятие закона. Он добавил, что это элементарный инструмент пропаганды, которая сейчас распространяется в обществе, после чего идет истерия.

Запад против западных законов в Грузии

В беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" руководитель Института стратегии управления Петре Мамрадзе обратил внимание на двойные стандарты, применяемые Западом в отношении Грузии: один из двух законопроектов полностью копирует американский закон FARA, но США все равно заявляют о его неприемлемости.



"В "Силе народа" подчеркивают, что первый законопроект гораздо мягче американского, а второй полностью его повторяет, слово в слово. На это западные партнеры Грузии в один голос отвечают, что "в таких странах, как Россия, этот закон стигматизирует НПО, получающие финансирование с демократического Запада". Интересно, что они не хотят его обсуждать ни под каким углом, ставят его превыше 100 пунктов, которые Грузия должна выполнить для евроинтеграции, и заявляют, что если он будет принят, значит, Тбилиси хочет прекратить дружбу с Западом и пойти по пути России", - обратил внимание он.



"И в Таджикистане, и в Кыргызстане, и в Туркменистане, принимаются подобные законы, и получается, что стигматизация идет уже в отношении Грузии со стороны западных партнеров и покорных Михаилу Саакашавили НПО. А ведь эти НПО в самом деле составляют проблему. Западные ученые пишут, что Грузия во времена Саакашвили было НПО-кратией, что работа неправительственных организаций тогда не усиливала гражданское общество, а укрепляло репрессивный саакашвилевский режим. В Норвегии был доклад, что деньги на реформу судов в Грузии помогли создать суд, лидировавший в системе репрессивных органов, вообще ничего не признававший, кроме приказов сверху", - напомнил Петре Мамрадзе.

Когда будет принят закон об иноагентах в Грузии?

В то же время политолог подчеркнул, что в Грузии против законопроектов об иноагентах выступают и многие не связанные с Саакашвили люди, в том числе он сам. "Грузинская мечта", тем не менее, твердо намерена принять один из законопроектов.



"У властей сейчас такой подход: давайте все, кому нравится и кому не нравится, примут участие в слушаниях – у любой политической группы есть право на обсуждение любого закона, поэтому нужно представить аргументы за и против и обсудить их. Более того, "Мечта" обещает, что после первого слушания, как это полагается, оба законопроекта отправятся в Венецианскую комиссию на экспертизу, и правящая партия с вниманием отнесемся к результатам экспертизы", - отметил Петре Мамрадзе.



Действия оппозиции только играют на руку властям, поскольку выходят за рамки правового поля. "В ответ на приглашение к диалогу саакашвилевская партия "ЕНД" в здании парламента устраивает дебош. Лидер "Национального движения" Леван Хабеишвили с балкона парламента заявил вчера прямо: "Мы переходим к физической борьбе", поскольку в политической борьбе ему участвовать не по силам. Их метод – ворваться в зал заседаний, начать крушить все вокруг, сыпать проклятиями и неприличными выражениями. Все это с удовольствием передают по телевидению. В итоге трезвые голоса противников законопроектов попросту не слышны, их глушит "ЕНД", и настоящего обсуждения нет", - пояснил эксперт.



"Получается, что диалога по серьезному вопросу нет, а есть стигмы с двух сторон – со стороны Запада и со стороны оппозиции. Слышны только клише и лозунги. Я думаю, что в дальнейшем из законопроектов может быть, например, устранено слово "иноагент", то есть власти проявят некоторую гибкость. Можно сделать название "закон о большей прозрачности", наоборот, содействующий работе НПО. Какой-то компромисс наверняка будет найден, потому что "Мечта" не станет рисковать поддержкой той части населения, которая за нее голосует против Саакашвили, но не хочет, чтобы этот закон был принят", - заключил Петре Мамрадзе.