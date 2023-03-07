Батареи отопления в Ташкенте отключат уже 10 марта

Опубликовано: 12:02, 7 мар 2023 (UTC+3 MSK)

Сразу после празднования Международного женского дня жители столицы Узбекистана останутся без отопления – батареи в домах Ташкента будут отключены, поскольку в городе установилась среднесуточная температура выше 8 градусов тепла.

В Ташкент приходит настоящая весна, с которой завершается отопительный сезон – уже через три дня, 10 марта, в городе отключат батареи отопления, сообщили в столичной мэрии.

По законодательству страны отопительный период должен начинаться со дня, следующего за днем окончания 5-дневного периода, в течение которого среднесуточная температура наружного воздуха составляет ниже 8 градусов, а заканчиваться, когда в течение пяти дней температура держится на уровне выше 8 градусов, передает Podrobno.uz.

С марта среднесуточная температура воздуха в столице стабильно выше 10 градусов, поэтому отопительный сезон 2022-2023 годов будет завершен 10 марта, сообщили в хокимияте Ташкента.