В Ереване попал в ДТП автобус правительства Армении, есть пострадавшие

Опубликовано: 11:18, 7 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сегодня утром в Ереване на проспекте Мелконяна произошло необычное ДТП – его фигурантом стал автобус, перевозивший на работу членов кабмина Армении. Пострадавшими в аварии оказались 13 правительственных чиновников.

Сегодня ранним утром в ДТП на проспекте Монте Мелконяна в Ереване попал в аварию автобус, перевозящий сотрудников правительства Армении, сообщили в пресс-службе полиции страны.

В ДТП пострадало 13 человек, они были госпитализированы в медцентр с травмами разной степени тяжести. Все они получают необходимую медицинскую помощь", - отметили в полиции, передает Sputnik Армения.

Какому министерству принадлежит транспортное средство, как и то, кто виноват в ДТП, не сообщается. Нет информации и о том, проводится ли следствие по факту происшествия.