Власти Казахстана нашли достойное применение деньгам коррупционеров

Опубликовано: 10:41, 7 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Казахстане на деньги, изъятые у взяточников, будут строить и ремонтировать школы – коррупционных средств накопилось столько, что хватит на строительство новых школ практически во всех 23 районах страны.

Власти Казахстана решили на деньги, изъятые по коррупционным уголовным делам, строить новые школы – на специальных счетах накопилось 120 млрд тенге, которых хватит на возведение более 70 учебных заведений, рассказал министр финансов страны Ерулан Жамаубаев.

Документы, необходимые для их строительства, уже имеются, списки есть. Поэтому на днях уже начнется финансирование строительства этих школ, поведал сегодня в кулуарах правительства министр просвещения Гани Бейсембаев, передает Sputnik Казахстан.

Такие школы построят в каждом регионе страны – строительство будет проходить в каждом из 23 регионов Казахстана, добавил министр.