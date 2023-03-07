Северо-Кавказский федеральный университет в Ставрополе эвакуирован из-за угрозы минирования, студентов и преподавателей вывели из образовательного учреждения
В Ставрополе "заминировали Северо-Кавказский федеральный университет, сообщает пресс-служба вуза.
Отмечается, что из здания высшего учебного заведения эвакуировали студентов и педагогов университета. В настоящее время ведется проверка в рамках антитеррористических мероприятий.
Помимо этого, краевые СМИ говорят о том, что эвакуация проводится и в Ставропольском государственном педагогическом институте.