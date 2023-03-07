Жителям столичного региона обещают снег и гололед

Опубликовано: 6:29, 7 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сегодня в столичном регионе снова будет скользко, снежно и морозно – установится облачная с прояснениями погода, будет идти небольшой снег, а температура воздуха остановится на отметке в районе нуля градусов.

В Москве и Подмосковье сегодня будет облачно с прояснениями, давление ниже нормы, ожидается небольшой снег и мокрый снег, который будет налипать на провода и деревья, на дорогах гололедица.

Воздух в Москве прогреется до одного градуса тепла, по области будет холоднее – до минус четырех градусов, сообщает Гидрометцентр России.

Ветер будет дуть теплый, южный, однако ближе к вечеру он перейдет в северо-западный, его скорость составит 5-10 м/с.

Атмосферное давление пониженное, всего 739 мм ртутного столба, однако к вечеру оно будет расти.