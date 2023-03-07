5 лучших мест для отдыха в Индии

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В конце прошлого года Индия отменила все ковидные ограничения. Въезд и транзит для туристов из России разрешен, а ПЦР или сертификат о вакцинации больше не спрашивают. Правда, нужна виза и загранпаспорт сроком действия не меньше полгода.

Ранее "Вестник Кавказа" рассказывал, почему Индия - продолжает активно закупать российскую нефть.

Индия - невероятно разнообразная страна, и каждый ее регион предлагает что-то уникальное и захватывающее для туристов. От шумных городов на севере до спокойных пляжных городков на юге - в Индии каждый найдет что-то для себя. Если вы ищете интересные места для отдыха, эти пять городов могут стать интересными вариантами для поездки.

Мумбаи

Мумбаи - финансовая столица Индии и самый настоящий город контрастов, где небоскребы соседствуют с городскими трущобами. В городе расположены одни из самых знаковых достопримечательностей страны: от знаменитых Ворот Индии до оживленных рынков Колабы и вокзала Чхатрапати Шиваджи (бывший вокзал Виктории), который в 2004 году включили в список Всемирного архитектурного наследия ЮНЕСКО. Столица Болливуда.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Что касается пляжного отдыха, то Мумбаи для этого не подходит, так как местные пляжи не отличаются чистотой.

Дели

Дели - город с богатой историей и культурой – политическая столица Индии. Здесь можно увидеть самые интересные памятники и достопримечательностей Индии: от Красного форта до Кутб-Минара (самого высокого кирпичного минарета в мире).

Город также славится своей вкусной едой и большим количеством торговых точек.

Бангалор

Третий по величине город в Индии, ее так называемая "Силиконовая долина". Бангалор стал индийской IT-столицей и домом для некоторых мировых инновационных компаний: от технологических гигантов, таких как Infosys и Wipro, до таких стартапов, как Flipkart и Ola. В городе есть ряд несколько мест, которые обязательно нужно увидеть: дворец Султана Типу, Бангалорский дворец, парк Куббон, Видхана Судха.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Хайдарабад

Хайдарабад - один из центров промышленности и торговли в Индии, где расположены самые красивые памятники в стране: от ворот Чарминар, которые иногда называют Триумфальной аркой Востока до форта Голконда. Хайдарабад - столица Толливуда, одной из крупнейших киноиндустрий в стране, поэтому одним из популярных мест для посещения стала самая большая в мире киностудия Рамоджи. Из-за того, что в городе развита торговля различными видами жемчуга, его часто называют "жемчужным". В Хайдарабаде также расположены офисы крупнейших мировых IT-корпораций, например, Apple и Microsoft.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Гоа

Гоа - пляжная столица Индии, где расположены красивейшие пляжи: здесь можно найти как популярные пляжи Анджуна и Бага, так и более уединенные - Палолем и Агонда. На Гоа множество водопадов и религиозных сооружений. Также там можно отправиться на плантацию специй. Гоа подойдет как для любителей активного отдыха и вечеринок, так и для более спокойного отдыха.