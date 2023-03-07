Жители Махачкалы начали свое утро с зарядки

Опубликовано: 2:21, 7 мар 2023 (UTC+3 MSK)

Всероссийская акция "Начни утро с зарядки" прошла в Махачкале. В ней приняли участие около 250 жителей города, некоторые успели сдать нормы ГТО.

В Махачкале, возле исторического парка "Россия – моя история" состоялась акция "Начни утро с зарядки", в которой участвовали 250 жителей столицы республики. Собравшиеся также сдали нормы ГТО.

Как заявил глава отдела общественных проектов администрации главы и правительства Дагестана Шамиль Алиев, парк уже несколько недель служит местом для популяризации комплекса ГТО, проведения подобных мероприятий и пропаганды ЗОЖ.

Стоит добавить, что всероссийская акция "Начни утро с зарядки" является инициативой федерального проекта "Трезвая Россия". Она проходит каждые выходные в 10:00 возле парка "Россия – моя история".