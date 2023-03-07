10 беспроигрышных вариантов подарков на 8 марта

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Завтра в мире отмечают Международный женский день. Особенно ярко его празднуют в России. Какие подарки преподнести в этот день маме, дочери, сестре, подруге, жене и любой особенной женщине. "Вестник Кавказа" собрал несколько беспроигрышных вариантов.

Отличным подарком станет путешествие. Как ранее сообщал "Вестник Кавказа", россияне уже спланировали, где отдохнут на предстоящие мартовские праздники.

Сумки

Многие женщины любят сумки. Даже если у девушки уже есть десять сумочек, она будет рада новой.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Книги

Что может быть лучше этого подарка для женщин, любящих читать, чем книга! Вы можете купить и подарить художественную, научно-популярную, фэнтезийную или классическую литературу.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Техника

Техника станет отличным подарком для особы женского пола любого возраста. Беспроводные наушники, телефоны, кухонные принадлежности – это лишь немногие варианты, которые можно выбрать в соответствии с вашим бюджетом.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Канцелярские товары

Если вы ищете подарок для младшего поколения, то можете купить канцелярские принадлежности. Они не ограничиваются только книгами и пеналами, к ним также относят блокноты, канцелярские наборы, оригинальные ручки.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Ювелирные изделия

Любое украшение может стать хорошим подарком. Например, вы можете подарить золотые, серебряные или кольца, серьги или цепочки на шею. Можно персонализировать украшение, например, добавив имя или инициалы, что сделает подарок еще более особенным. Такая вещь точно запомнится.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Спа-день

Подарите отдых в спа-салоне или поход на массаж. Это отличный способ показать признательность за всю тяжелую работу, которую выполняют женщины.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Растения

Растения - отличный способ украсить пространство и привнести в интерьер немного естественной красоты, а также это хороший выход, если вы не хотите дарить женщине обычный букет цветов. Кроме того, многие растения могут положительно влиять на здоровье.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Часы

Часы – фаворит многих женщин. Вам только остается выбрать стиль. Если же вы в них не разбираетесь, то умные часы станут хорошим вариантом для подарка.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Мастер-класс

Если женщина любит узнавать новое, можно подарить ей поход на мастер-класс. Так, если, например, женщина, которой вы дарите подарок, любит готовить или печь, подумайте о том, чтобы записать ее на кулинарный мастер-класс, чтобы освоить новый навык или технику. Там, кстати, можно составить ей компанию и приготовить что-нибудь вместе.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"