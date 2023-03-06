Павильон "Узбекистан" на ВДНХ откроет двери в 2023 году

Опубликовано: 23:54, 6 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

На ВДНХ в этом году завершается реставрация национального павильона Узбекистана, также называемого "Культура". Всего будут открыты 15 объектов - как прошедшие восстановление, так и новые.

В Москве на ВДНХ в 2023 году откроются обновленные павильоны, среди них - прошедший реставрацию национальный павильон Узбекистана.

Всего в этом году на ВДНХ будут завершены реставрация и строительство 15 различных объектов. Планируется открыть после обновления павильоны Абхазии ("Химия"), Узбекистана ("Культура"), павильон "Мясная промышленность". Мэр столицы Сергей Собянин рассказал, что реставраторы восстанавливают утраченные элементы по архивным чертежам и фотографиям.

Павильон "Узбекистан"

Павильон №66 расположен на центральной аллее, возле фонтана "Дружба народов". Здание в стиле сталинского ампира было построено на ВДНХ в 1954 году. Фасады украшают элементы узбекского национального зодчества, а также растительный орнамент в виде хлопчатника. Павильон выполнен в форме буквы "п", по центру находится высокая ротонда на изящных колоннах. Возле ротонды расположены фонтаны. В рамках реставрационных работ чаши фонтанов павильона облицевали плиткой в узбекской национальной тематике.