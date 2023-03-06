Курорты Северного Кавказа посетили на 60% больше туристов

Опубликовано: 22:48, 6 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Турпоток горнолыжников на курорты Северного Кавказа за последние три года вырос на две трети, сообщил Александр Новак. Каждый сезон их посещает более 1,3 млн любителей такого спорта.

Горнолыжные курорты Северного Кавказа за три года приняли на 60% больше гостей. Такие данные озвучил Александр Новак.

По словам вице-премьера, в сезон туристический поток превышает отметку в 1,3 млн горнолыжников и сноубордистов.

Речь идет о таких курортах, как "Эльбрус" (КБР), "Архыз" (КЧР) и "Ведучи" (Чечня).

Чиновник подчеркнул, что туризм приоритетен для развития регионов СКФО, а горнолыжные курорты служат его основным двигателем.

Новак заверил, что правительство последовательно занимается развитием Северного Кавказа в рамках госпрограммы.