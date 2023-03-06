Полет на воздушном шаре - это одно из самых захватывающих впечатлений, которое вы о никогда не забудете. Среди туристов, предпочитающих активный отдых, этот аттракцион всегда пользовался популярностью. "Вестник Кавказа" представляет самые красивые места в мире для полетов, куда россиянам не понадобится виза.

Ранее "Вестник Кавказа" рассказывал, как коронавирус перекрыл воздух шарам в Каппадокии.

В том, чтобы мирно парить над землей в окружении лишь голубого неба и редких облаков, есть что-то волшебное. Кроме того, это отличный способ увидеть уже знакомые места и достопримечательности с высоты. Возможность полетать на воздушных шарах есть, пожалуй, во всех частях мира, но в некоторых местах такая активность станет особенно захватывающей.

Каппадокия, Турция

Каппадокия - одно из самых популярных в мире мест для полетов на воздушном шаре. Уникальный ландшафт региона с фантастическими пейзажами гарантирует незабываемые впечатления, побуждая заядлых любителей возвращаться и привлекая все новых поклонников. Что может быть романтичнее, чем мягко проплывать над долиной, залитой розовыми лучами рассветного солнца? Более того, полет на воздушном шаре в Каппадокии - это идеальный способ насладиться потрясающими пейзажами национального парка Гёреме, внесенного в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. По мере восхода или захода солнца пейзаж будет окрашиваться разными цветами, представляя все более захватывающее зрелище. В стоимость поездки часто входит завтрак с шампанским после завершения полета.

Дубай, ОАЭ

Полеты на воздушных шарах в Дубае также популярны. С высоты птичьего полета можно увидеть некоторые из самых знаковых достопримечательностей, включая небоскреб Бурдж-Халифа, остров Палм-Джумейра и фонтаны Дубая. Во время полета у вас будет достаточно времени, чтобы насладиться потрясающими пейзажами и сделать несколько фотографий. Для полета на воздушном шаре в Дубае обычно выбирают раннее утро или вечер, когда температура опускается. Сам полет длится около часа в сопровождении профессионального пилота, который обеспечит безопасное и плавное путешествие. Полеты на воздушном шаре проводятся в Дубае круглый год, поэтому возможность пережить этот уникальный опыт есть при выборе поездки в ОАЭ в любое время.

Луксор, Египет

Луксор - еще одно прекрасное место для полета на воздушном шаре. Только неспешно проплывая над этим древним городом, расположенным в долине реки Нил, можно полностью осознать его величие. Внизу вы увидите великолепный Луксорский храм, а также гробницы и колоссы Мемнона. Когда же солнце встает или садится, небо окрашивается в красивые оттенки оранжевого и красного. Полеты на воздушном шаре в Луксоре, как и в Дубае, обычно длятся около часа и доступны в течение всего года.

Чианграй, Таиланд

Город Чианграй, центр одноименной провинции, расположен на севере страны, в окружении гор и долин. Пролетая над изумрудными рисовыми полями, можно полюбоваться с высоты некоторыми из известных достопримечательностей города, таких как Белый храм или Золотой треугольник. В Чианграе каждый февраль проводится фестиваль воздушных шаров, самый крупный из стран АСЕАН, обычно приуроченный ко Дню святого Валентина.

Пустыня Атакама, Чили

Пустыня Атакама в Чили - одно из самых уникальных мест планеты. Несмотря на свою красоту, эта пустыня - одно из самых засушливых мест на Земле. И что может быть лучше, чем увидеть ее просторы с воздушного шара? В полете открывается потрясающий вид на протяженные песчаные долины, резные горы и даже бурлящие гейзеры. Красные и оранжевые оттенки песков пустыни становятся еще более яркими с высоты, и если повезет, можно увидеть некоторых представителей местной фауны.

Вади-Рам, Иордания

Расположенная в самом сердце иорданской пустыни Вади-Рам или Лунная долина когда-то находилась на важном торговом пути для Набатейской цивилизации. Теперь это место главным образом известно своими невероятными пейзажами. Полет на воздушном шаре в Вади-Рам открывает панорамный вид на природные чудеса этого района - песчаные просторы и горные вершины, где снималось множество фильмов. Также можно с высоты птичьего полета увидеть знаменитые баббл-отели, для наиболее храбрых туристов - это самое необычное место для проживания в этом районе.

Совет: Полеты на воздушном шаре зависят от погоды, поэтому важно выбрать день с благоприятным прогнозом. Лучшее время для полета - раннее утро, пока нет сильного ветра.

Паган, Мьянма

Древние храмы Пагана возвышаются из тумана, словно затерянный город призраков. Сейчас это одно из самых популярных туристических направлений Мьянмы. И, возможно, лучший способ увидеть этот храмовый комплекс - с воздушного шара. Прогулки на воздушном шаре в Пагане обычно проводятся ранним утром. После инструктажа по технике безопасности, прежде чем взлететь в небо можно поучаствовать в накачивании шара газом.

Совет: Главное, не забыть одеться потеплее - даже в жаркий день во время прогулки может быть прохладно.