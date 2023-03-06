У Ингушетии будет собственный ботанический сад

Опубликовано: 22:10, 6 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Студенты Ингушского государственного университета в нынешнем году заложат в Магасе на землях вуза первый в республике ботанический сад, который сможет принять посетителей уже в 2027 году.

Первый ботанический сад в столице Ингушетии городе Магас будет заложен в текущем 2023 году, он будет создан на базе Ингушского государственного университета (ИнгГУ) и откроется для посетителей, которыми станут не только студенты вуза, но и местные жители и туристы, в 2027 году, рассказала ректор ИнгГУ Фатима Албакова.

Руководство и студенты несколько лет добивались возможности создать свой ботанический сад, и вот уже весной текущего года начнутся работы по строительству его инфраструктуры, ограждения и других важных объектов, которые завершатся к концу 2027 года, рассказала Албакова, передает ТАСС.

Территория ботанического сада, который создается при поддержке главы региона Махмуда-Али Калиматова, будет включать сотни деревьев, экзотических цветов и кустарников, в его ручьях будет водиться диковинная рыба, а в самом саду – разнообразная живность, и создание всего этого в радость студентам, - добавила ректор.