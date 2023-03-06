В трех районах Азербайджана бушует ураганный ветер

Опубликовано: 20:43, 6 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Дашкесанском, Гедабекском и Шамкирском районах на западе Азербайджана из-за порывов сильного ветра произошел сбой в электроснабжении, бушующий ураганный ветер порывами срывает крыши с домов.

В западных районах Азербайджана набирает силу шквалистый ветер, стихия уже повредила кровли домов, а также лишила электричества и интернета часть Дашкесанского, Гедабекского и Шамкирского районов страны.

Порывы сильного ветра повредили ЛЭП в Гедабекском районе и ряде горных сел Шамкирского района, ураганный ветер сорвал крыши нескольких домов, передает Sputnik Азербайджан.

В Дашкесанском районе из-за сильного ветра также произошел сбой в подаче электричества, в домах жителей не работает интернет.

Коммунальные службы районов занимаются устранением проблем с энергоснабжением.