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В трех районах Азербайджана бушует ураганный ветер

В трех районах Азербайджана бушует ураганный ветер
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В Дашкесанском, Гедабекском и Шамкирском районах на западе Азербайджана из-за порывов сильного ветра произошел сбой в электроснабжении, бушующий ураганный ветер порывами срывает крыши с домов.

В западных районах Азербайджана набирает силу шквалистый ветер, стихия уже повредила кровли домов, а также лишила электричества и интернета часть Дашкесанского, Гедабекского и Шамкирского районов страны.

Порывы сильного ветра повредили ЛЭП в Гедабекском районе и ряде горных сел Шамкирского района, ураганный ветер сорвал крыши нескольких домов, передает Sputnik Азербайджан.

В Дашкесанском районе из-за сильного ветра также произошел сбой в подаче электричества, в домах жителей не работает интернет.

Коммунальные службы районов занимаются устранением проблем с энергоснабжением.

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