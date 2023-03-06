Пашинян попросил Францию прислать международную группу в Карабах

Опубликовано: 19:48, 6 мар 2023 (UTC+3 MSK)

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Никол Пашинян заявил французскому дипломату о необходимости прислать международную группу в Карабах, то есть в зону временной ответственности российских миротворцев. Армянский премьер считает это жизненной необходимостью.

Армянский премьер попросил Францию об отправке в Карабах, на земли Азербайджана, где временно дислоцирован российский миротворческий контингент, международной группы. Такое пожелание Никол Пашинян выразил на встрече со спецпосланником Франции по Южному Кавказу Брисом Рокфеем.

Глава правительства сообщил собеседнику, что, по его мнению, в текущей ситуации отправка в Лачинский коридор и Карабах международной группы по сбору фактов - это "жизненная необходимость".

О чем еще говорили Пашинян и Рокфей

Премьер Армении также обвинил Баку в терроризме, имея в виду нападение на азербайджанских военных накануне.

Кроме того, участники беседы заявили о важности долгосрочной гражданской миссии ЕС в Армении.

Пресечение Азербайджаном контрабанды оружия в Карабах

Накануне Минобороны Азербайджана сообщило об успешном пресечении предпринятой злоумышленниками попытки контрабанды оружия, боеприпасов и личного состава из Армении на земли АР, где временно размещены российские миротворцы.

Азербайджанские военные, получив информацию о готовящемся преступлении, прибыли на объездную дорогу и попытались остановить ехавший автомобиль, однако люди внутри открыли огонь. В результате были убиты трое диверсантов, один ранен. Со стороны Азербайджана погибли двое военных.