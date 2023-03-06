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Пашинян ищет защиты у Германии

Пока идет спецоперация, западные партнеры все активнее и наглее пытаются заходить в подбрюшье России. Когда американцы заигрывают с Казахстаном, их европейские друзья даром время тоже не теряют.

Пока идет спецоперация, западные партнеры все активнее и наглее пытаются заходить в подбрюшье России. Когда американцы заигрывают с Казахстаном, их европейские друзья даром время тоже не теряют. В Берлине на прошлой неделе приняли премьер-министра Армении Никола Пашиняна. В чем смысл таких визитов и на что рассчитывает Европа?

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