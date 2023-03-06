Крыму прочат еще большее летнее падение турпотока

Опубликовано: 18:13, 6 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Курорты Крыма безусловно очень популярны у российских туристов, но из-за сложностей с логистикой нынешним летом отдыхающих там может оказаться еще меньше, чем в прошлом, и так не самым удачным годом в этом плане.

Крымские курорты могут нынешним летом снова остаться полупустыми, и причина этого – отнюдь не падение интереса туристов к Черноморскому побережью региона, а отсутствие его нормальной доступности из-за транспортных проблем: аналогичная ситуация в Крыму сложилась и годом ранее, когда в разгар пляжного сезона крымские здравницы стояли полупустыми. Вот и нынешним летом курорты республики могут недосчитаться 20-30% туристов даже по сравнению с 2022 годом, заявил президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский.

Регион остается в пятерке самых популярных в стране, однако транспортная доступность его курортов сократилась еще больше: причиной тому и отсутствие авиарейсов на полуостров, и проблемы с наземным транспортом, с безопасностью, отсюда и падение спроса. Конечно, туристы будут бронировать отдых здесь, но на короткий срок, и ближе к наступлению сезона. Как следствие, загрузка Крыма будет наверняка хуже, чем в прошлом году, отметил он, передает "Интерфакс".

Есть два фактора, которые могут стать привлекательными для туристов: первый – когда на лето будет забронирован весь номерной фонд курортов Кубани, и это не за горами. Второй фактор – цены на летний отдых в Крыму. Они наверняка будут значительно ниже, чем на Черноморском побережье Краснодарского края.