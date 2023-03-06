Грузия и Армения займутся изучением сейсмического режима в Самцхе-Джавахети

Опубликовано: 15:33, 6 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Грузия и Армения усилят взаимодействие в сфере сейсмической безопасности. В рамках достигнутых договоренностей в ближайшее время стороны изучат сейсморежим в Самцхе-Джавахети.

Грузия и Армения усилят взаимодействие в области сейсмической безопасности, информирует МЧС Армении. Соответствующая договоренность была достигнута на встрече главы МЧС Армении Армена Памбухчяна с новым послом Грузии в Ереване Георгием Шарвашидзе.

В частности, в рамках расширения взаимодействия в данной области стороны планируют вместе изучить сейсмический режим в регионе Самцхе-Джавахети.

Помимо этого, Памбухчян и Шарвашидзе поговорили на встрече о сотрудничестве двух стран в сфере чрезвычайных ситуаций.

Напомним, в январе 2023 года Грузия и Армения оформили соглашение о безвизовом передвижении между странами. В феврале Тбилиси и Ереван заключили меморандум для углубления сотрудничества по борьбе с преступлениями в финансовой сфере.