Что такое лавина и чем она опасна

Снежная лавина - одна из главных опасностей, которые могут угрожать туристам в горном походе или на горнолыжном курорте. Зачастую ее сход оканчивается трагически. Впрочем, способы спастись, даже если человек попал под лавину, все-таки есть.

Лавина - страшное и, к сожалению, достаточно частое стихийное бедствие. Именно из-за схода лавины погиб актер и режиссер Сергей Бодров на съемках фильма в Кармадонском ущелье.

Само слово "лавина" берет начало от позднелатинского labina, что означает "оползень". На немецком это как Lawine, на английском - avalanche, а на азербайджанском - uçqun.

Что такое лавина

Снежная лавина - огромная масса снега или льда, падающая с гор с большой скоростью.

Лавины убивают людей, наносят серьезный ущерб сельскому хозяйству и уничтожают целые населенные пункты - упомянутая выше лавина в Северной Осетии в 2002 году смела с лица земли село Верхний Кармадон. Из-за страшных последствий часто их называют "белой смертью".

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Виды

Лавины принято делить на сухие и мокрые.

Сухие происходят из-за слабого сцепления между снегом, который недавно выпал, и плотной ледяной коркой. Скорость движения колеблется примерно от 20 до 70 м/с, но может достигать и 125 м/с. Такие лавины еще именуют "пылевыми". Их сход создает снеговоздушные волны, которые сами по себе приводят к серьезным разрушениям.

Мокрые лавины происходят при неустойчивой погоде. Причина их схода заключается в появлении водяной прослойки между снежными слоями разной плотности. Они в разы уступают сухим в скоростных качествах - "всего" 10-20 м/с. Отличительная черта таких лавин - моментальное "схватывание" снега при остановке, это очень затрудняет спасение оказавшихся под ним людей.

Существуют и зарождающиеся из одного места "точечные" лавины, и отламывающиеся от длинной линии и съезжающие вниз "снежные доски".

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Причины

Лавины сходят после накопления больших снежных масс на склонах гор, наклон которых способствует лавинообразованию - 25-45 градусов. Однако встречаются и случаи схода лавин с гор с наклоном 15-18 и даже 10-15 градусов.

Осадки - процесс естественный, и сход лавин неизбежен, например, после резкой смены погоды, обильного снегопада или дождей.

Однако иногда сход лавины провоцируют сами люди. Причиной может стать звук выстрела или летающего вертолета, крик, действия альпинистов и горнолыжников.

Могут вызвать сход снега и механические воздействия, такие как землетрясение и камнепад.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Чем опасна лавина

Огромная масса снега, катящаяся вниз с горного склона, сносит все на своем пути, сметает с лица земли не только курорты и базы отдыха, но и населенные пункты, уничтожает инфраструктуру.

Но, конечно, самое страшное - это гибель людей. Жертвами трагедии в Кармадонском ущелье стали 125 человек, причем сто из них были местными жителями.

Как не попасть под лавину

Альпинисты говорят, чтобы лучший способ выжить при лавине - не попасть под нее.

Поэтому в местах повышенной лавиноопасностью необходимо соблюдать особые меры.

Нельзя выходить в горы, не узнав прогноза погоды.

В горах надо держаться своей группы.

В опасных местах лучше не делать ничего без инструктажа по правилам безопасности.

Есть и специальные устройства, которые могут спасти жизнь при сходе лавины, их наличием надо озаботиться заранее. Это, например, лавинный бипер и рюкзаки с надувными подушками, помогающие попавшему под лавину человеку "всплыть".

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Как выжить под лавиной

Если человек все же попал под лавину, то нужно быстро лечь по направлению движения снега и постараться удержаться на поверхности лавины, совершая плавательные движения руками. При этом лучше двигаться к краю снежного потока - там ниже скорость и больше шансы выбраться.

Если освободиться из снежного плена не удалось, то прежде всего нужно избавиться от всего лишнего - лыж, палок, рюкзака. Стоит позаботиться о кислороде - закрыть рукавицами или шарфом рот и нос, расчистить снег перед лицом и грудью - в таком воздушном мешке легче дышать.

Главное правило - ни в коем случае нельзя паниковать. От этого растет расход кислорода и уменьшаются шансы на выживание. Сохраняйте спокойствие - и вас обязательно спасут.