Что такое лавина и чем она опасна

Лавина - страшное и, к сожалению, достаточно частое стихийное бедствие. Именно из-за схода лавины погиб актер и режиссер Сергей Бодров на съемках фильма в Кармадонском ущелье.
Само слово "лавина" берет начало от позднелатинского labina, что означает "оползень". На немецком это как Lawine, на английском - avalanche, а на азербайджанском - uçqun.
Что такое лавина
Снежная лавина - огромная масса снега или льда, падающая с гор с большой скоростью.
Лавины убивают людей, наносят серьезный ущерб сельскому хозяйству и уничтожают целые населенные пункты - упомянутая выше лавина в Северной Осетии в 2002 году смела с лица земли село Верхний Кармадон. Из-за страшных последствий часто их называют "белой смертью".
Виды
Лавины принято делить на сухие и мокрые.
- Сухие происходят из-за слабого сцепления между снегом, который недавно выпал, и плотной ледяной коркой. Скорость движения колеблется примерно от 20 до 70 м/с, но может достигать и 125 м/с. Такие лавины еще именуют "пылевыми". Их сход создает снеговоздушные волны, которые сами по себе приводят к серьезным разрушениям.
- Мокрые лавины происходят при неустойчивой погоде. Причина их схода заключается в появлении водяной прослойки между снежными слоями разной плотности. Они в разы уступают сухим в скоростных качествах - "всего" 10-20 м/с. Отличительная черта таких лавин - моментальное "схватывание" снега при остановке, это очень затрудняет спасение оказавшихся под ним людей.
Существуют и зарождающиеся из одного места "точечные" лавины, и отламывающиеся от длинной линии и съезжающие вниз "снежные доски".
Причины
Лавины сходят после накопления больших снежных масс на склонах гор, наклон которых способствует лавинообразованию - 25-45 градусов. Однако встречаются и случаи схода лавин с гор с наклоном 15-18 и даже 10-15 градусов.
Осадки - процесс естественный, и сход лавин неизбежен, например, после резкой смены погоды, обильного снегопада или дождей.
Однако иногда сход лавины провоцируют сами люди. Причиной может стать звук выстрела или летающего вертолета, крик, действия альпинистов и горнолыжников.
Могут вызвать сход снега и механические воздействия, такие как землетрясение и камнепад.
Чем опасна лавина
Огромная масса снега, катящаяся вниз с горного склона, сносит все на своем пути, сметает с лица земли не только курорты и базы отдыха, но и населенные пункты, уничтожает инфраструктуру.
Но, конечно, самое страшное - это гибель людей. Жертвами трагедии в Кармадонском ущелье стали 125 человек, причем сто из них были местными жителями.
Как не попасть под лавину
Альпинисты говорят, чтобы лучший способ выжить при лавине - не попасть под нее.
Поэтому в местах повышенной лавиноопасностью необходимо соблюдать особые меры.
- Нельзя выходить в горы, не узнав прогноза погоды.
- В горах надо держаться своей группы.
- В опасных местах лучше не делать ничего без инструктажа по правилам безопасности.
Есть и специальные устройства, которые могут спасти жизнь при сходе лавины, их наличием надо озаботиться заранее. Это, например, лавинный бипер и рюкзаки с надувными подушками, помогающие попавшему под лавину человеку "всплыть".
Как выжить под лавиной
- Если человек все же попал под лавину, то нужно быстро лечь по направлению движения снега и постараться удержаться на поверхности лавины, совершая плавательные движения руками. При этом лучше двигаться к краю снежного потока - там ниже скорость и больше шансы выбраться.
- Если освободиться из снежного плена не удалось, то прежде всего нужно избавиться от всего лишнего - лыж, палок, рюкзака. Стоит позаботиться о кислороде - закрыть рукавицами или шарфом рот и нос, расчистить снег перед лицом и грудью - в таком воздушном мешке легче дышать.
- Главное правило - ни в коем случае нельзя паниковать. От этого растет расход кислорода и уменьшаются шансы на выживание. Сохраняйте спокойствие - и вас обязательно спасут.