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В Грузии оппозиция скажет "нет" закону об иноагентах на улицах

В Грузии оппозиция скажет &quot;нет&quot; закону об иноагентах на улицах
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Грузинская оппозиция проведет масштабный митинг против закона об иноагентах, ранее внесенного в парламент страны. Оппозиция заявила о готовности сопротивляться принятию законопроекта.

Члены грузинской оппозиции организуют в ближайшее время крупный митинг против возможного принятия закона об иностранных агентах, сообщил депутат от оппозиционной партии "Лело" Саломе Самадашвили.

Она призвала граждан страны присоединиться к данной широкомасштабной акции, которая пройдет в ближайшее время. Политик добавила, что дата будет обнародована после консультаций.

Стоит отметить, что сегодня возле парламента Грузии проходит митинг против данного закона. Оппозиция также гарантирует физическое сопротивление принятию законопроекта об иноагентах.

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