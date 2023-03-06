Зачем устраивать цифровой детокс?

Опубликовано: 15:59, 6 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Всего день без интернета и гаджетов поможет снять стресс и предотвратить выгорание. Врач рекомендует отдыхать от гаджетов раз в неделю. Цифровой детокс помогает переключиться на положительные впечатления и эмоции.

День свободы от гаджетов и интернета способен снизить тревожность, уменьшить стресс и наполниться позитивными впечатлениями.

Почему нужно отдыхать от гаджетов и потока информации?

Рабочий день у многих становится безграничным. Постоянное нахождение на связи, в сети, совещания в Zoom, рабочие мессенджеры стирают грань между работой и отдыхом. В отсутствии гигиены труда и отдыха люди постоянно находятся в напряжении, это ведет к выгоранию и хроническому стрессу. Перезагрузиться, отключиться от рабочих задач хотя бы на некоторое время помогает день без смартфона и других гаджетов, рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению депздрава Москвы Андрей Тяжельников.

Как часто нужно устраивать цифровой детокс?

Отдыхать от гаджетов нужно хотя бы раз в неделю, считает специалист. При этом даже частичная разгрузка будет иметь колоссальный эффект. Минимальное использование гаджетов в один из выходных поможет качественно восстановить силы.

Есть исключения

Не нужно впадать в крайности и отключать все девайсы, или уходить из дома без телефона. Смартфон не следует отключать на случай экстренной ситуации или важного звонка. Однако не стоит ассоциировать себя с девайсом: то, что телефон на связи, не означает, что и его владелец постоянно на связи. Если в день детокса вам позвонят - просто договоритесь перенести разговор на другое время, советует врач.

Как отдохнуть от интернета?

День отдыха от гаджетов стоит провести на природе, общаясь с родными и друзьями, гуляя в парке с питомцем. Можно отправиться на выставку или заняться спортом. Важно перенести акцент с отказа от интернета на что-то позитивное. По мнению Тяжельникова, в свободный от информации день можно выделить дополнительное время на прогулку, хобби, игры с детьми, приготовление необычного ужина.