Пашинян в логове Шольца

© Фото: сайт премьер-министра Армении

Пока идет спецоперация, западные партнеры все активнее и наглее пытаются заходить в подбрюшье России. Когда американцы заигрывают с Казахстаном, их европейские друзья даром время тоже не теряют. В Берлине на прошлой неделе приняли премьер-министра Армении Никола Пашиняна. В чем смысл таких визитов и на что рассчитывает Европа?

Когда МИД России организует встречи по урегулированию проблем на Южном Кавказе, армянские коллеги с недавних пор неизменно отказываются приезжать в Москву. Но как только речь идет о встрече с европейцами, так правительство Пашиняна соглашается на визиты немедленно. К Сергею Лаврову теперь трудно отправить даже министра иностранных дел Армении, зато в Берлин на прошлой неделе слетал лично глава правительства Никол Пашинян.

Россия, Азербайджан и Армения после войны

Прежде чем рассказать об итогах визита Никола Пашиняна в Германию, обозначим кратко контекст. Армения проиграла Карабахскую войну. С Россией и Азербайджаном она подписала Трехстороннее заявление о прекращении огня, открытии транспортных коридоров и выводе военных из Карабаха. Два года спустя на площадках ЕС Пашинян подтвердил территориальную целостность Азербайджана на основе Алматинской декларации.

Россия и Азербайджан целиком и полностью поддерживают выполнение договоренностей. Но Ереван оттягивает решение всех вопросов, даже несмотря на подписи Пашиняна под основополагающими документами послевоенного времени. Почти три месяца назад у Армении появился ложный повод, чтобы не выполнять обязательства: после того как российские миротворцы, реагируя на акцию протеста азербайджанских экоактивистов, закрыли контрабанду оружия в Карабах и контрабанду золота из Карабаха по Лачинской дороге, Ереван начал кричать о блокаде. Никакой блокады нет, дорога под контролем миротворцев и открыта для гуманитарного транспорта, но власти Армении не замолкают.

Команда Пашиняна недовольна тем, что Россия не собирается давить на Азербайджан, будто забывая, что союзничество по ОДКБ не распространяется на Карабахский экономический район АР, ведь это же не территория Армении. Москва выступает за диалог, от которого отказывается Армения. Именно поэтому Пашинян отправился в Европу, чтобы а) нажаловаться на Россию и б) заручиться поддержкой Запада.

Пашинян в Берлине

Выступая в Немецком обществе по внешним делам (DGAP), Никол Воваевич начал сочинять обвинения против Азербайджан, используя такие стандартные антиазербайджанские фейки, как "экспансия", "сирийские наемнике в Карабахе" и "этнические чистки". Слова подобраны специально, чтобы затронуть душу чтящего память Холокоста немецкого слушателя.

Пашинян использовал еще один прием, который почти вывел из себя немецкую общественность. Он пожаловался, что Армения хоть и демократия, но не может гарантировать безопасность и защиту своего суверенитета. Как бы намек европейцам: а почему они не защищают Армению от Азербайджана? Это при том, что Армения - страна ОДКБ.

На реплику Пашиняна решил ответить ведущий кавказовед Германии Штефан Майстер, сказавший, что противопоставление демократии безопасности является ошибкой. Майстер, несмотря на полемику, в общем-то подхватил и доработал тезис армянского премьера: "На Южном Кавказе больше нет прежнего порядка и нет гарантий безопасности, которые раньше давала Россия". Это особенно критично для Армении, и именно поэтому ей нужна международная поддержка, добавил Майстер. Немецкий политолог считает, что возникший недостаток безопасности - возможность, чтобы Европа взяла больше ответственности за регион.

Вторжение ЕС на Кавказ

У ЕС уже есть "гражданская миссия наблюдателей" в Армении. Время от времени различные армянские политики и активисты требуют выхода Армении из ОДКБ. На то же намекал и сам Пашинян этой зимой, когда сказал, что присутствие России является угрозой для Армении. Таким образом, можно сделать вывод, что власти Армении, наблюдая за ситуацией в Украине и оставаясь недовольным позицией России по отношению к Азербайджану, решили делать еще большую ставку на Европу.

Обсуждение внутрикавказских и постсоветских проблем в стану врага, который снабжает Украину танками Леопард, едва ли останется незамеченным в Кремле.