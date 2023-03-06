Путин и Раиси обсудили развитие отношений России и Ирана

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Президенты России и Ирана провели сегодня телефонный разговор. Лидеры переговорили о развитии двусторонних отношений, а также о процессе реализации совместных российско-иранских проектов в области инфраструктуры.

В понедельник 6 марта президент России Владимир Путин созвонился с иранским коллегой Эбрахимом Раиси. Стороны обсудили динамику отношений двух государств.

Как информирует сегодня пресс-служба Кремля, в ходе беседы президенты позитивно оценили уровень и динамику развития отношений России и Ирана. Также Путин и Раиси обсудили вопросы двустороннего взаимодействия в различных областях, в том числе коснулись вопроса реализации совместных проектов инфраструктуры.

Завершая беседу, российский и иранский лидеры условились поддерживать дальнейшие контакты.

Чего ждет Иран от России?

Политолог, эксперт международного дискуссионного клуба "Валдай" Фархад Ибрагимов в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал, какой выгоды стремится добиться Ирана в сотрудничестве с Россией.

"Прежде всего наши иранские партнеры рассчитывают на рост товарооборота и на более углубленную кооперацию в экономическом плане. Они хотят, чтобы российский бизнес все шире был представлен на территории Ирана, и надеются, что для иранских компаний, давно нацеленных на наши рынки, тоже будут открыты возможности в России. Из-за санкций Запада против Ирана раньше мы пытались отсрочить развитие российско-иранских отношений, но сейчас наши руки развязаны и никаких препятствий больше нет", - сказал он.



"Для этого требуется расписать соответствующую дорожную карту. Стратегия пока только вырабатывается, мы ее еще не видели. Помимо экономики Иран хочет видеть в ней и политическую кооперацию, надеется, что вместе с нами он будет участником тех или иных геополитических форматов. Один из них уже есть – это Россия-Турция-Иран, причем Тегеран рассчитывает и на Анкару в своих внешнеполитических действиях. Очень важным для Тегерана является глобальное взаимодействие по линии Россия-Китай, которая проходит как раз через Иран", - отметил Фархад Ибрагимов.

Какую пользу принесет России Иран?

Россия пока что только начинает более тесные контакты с Ираном. "Даже года нет нашему активному взаимодействию, а прежняя кооперация с Ираном была очень вялотекущей. Но у нас есть широкий ряд сфер, где мы можем очень серьезно взаимодействовать. Мы сейчас подбираем такой вид кооперации, который позволит нам в самое ближайшее время оптимизировать сотрудничество. С учетом того, что где-то Иран преуспел, где-то преуспели мы, мы должны поднять вопрос обмена опытом по тем или иным направлениям, то есть это взаимодействие в технологиях", - указал эксперт "Валдая".

"Если мы говорим о культурно-гуманитарном направлении, то сейчас очень много иранских студентов приезжает в Россию учиться, получать здесь опыт, кто-то остается, кто-то уезжает обратно. А это уже квалифицированная рабочая сила, которая позитивно влияет на экономическую составляющую нашего взаимодействия с Ираном. В целом, мы видим, что у России с Ираном кооперация в экономической плоскости и в политической плоскости становится все более углубленной", - заключил Фархад Ибрагимов.