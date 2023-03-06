Курорты Домбай и "Эльбрус" закрыли из-за снегопада

Опубликовано: 13:20, 6 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Власти Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии временно закрыли курорты Домбай и "Эльбрус". Такое решение было принято в связи с возросшим риском схода лавин. В настоящее время на обоих курортах не работают горнолыжные трассы и канатные дороги.

На курортах Домбай и "Эльбрус" в связи с высоким риском схода лавин временно закрыли канатные дороги и горнолыжные трассы. Об этом сообщают местные администрации.

Домбай

Так, на курорте Домбай в Карачаево-Черкесии полностью закрыт для катания верхний пояс. Сейчас там доступны канатные дороги до высоты 2,2 тыс метров, а кататься можно лишь на лесной трассе. В ночь с 5 на 6 в регионе начался сильный снегопад, который по-прежнему продолжается.

В администрации КЧР рассказали, что обработка горных склонов запланирована на 7 марта. В ближайшее время там также намерены ликвидировать лавинные очаги.

Эльбрус

Много снега минувшей ночью выпало также на поляне Азау в Кабардино-Балкарии. Сейчас высота снежного покрова там составляет свыше 50 см. Кроме того, действует запрет на посещение склонов, экотроп и лесной территории от Азау до Поляны Нарзанов.

Текущий зимний сезон на курортах Северного Кавказа начался в начале декабря 2022 года. На курорте Домбай для туристов там открыты трассы общей протяженностью примерно 25 км. В Приэльбрусье для профессионалов доступна одна из самых сложных лыжных трасс в мире.