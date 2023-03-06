В русский язык официально вписали три новых слова

Опубликовано: 13:51, 6 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Три новых слова включили в словарь Института русского языка. Словарный запас россиян пополнился почтоматом, коптером и фотовидеофиксацией.

В орфографический словарь Института русского языка имени В.В. Виноградова Российской академии наук внесены следующие новые слова, используемые в России: почтомат, коптер и фотовидеофиксация.

Словарь регулярно расширяется новыми словами. В него, как объяснили в Институте, добавляют те слова, которые употребляются часто, по которым возникают вопросы как их употреблять, как писать. Эти три слова используются россиянами довольно давно, внесение в словарь упорядочит их написание и применение, передает РИА Новости.

Всего словарь насчитывает более чем 200 тыс различных слов.

Напомним, есть традиция ежегодно выбирать слово года. Так, в 2022 году в США им стал «газлайтинг», а в Великобритании «режим гоблина». В России словом 2022 года стало «наследие».