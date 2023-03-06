Новый маршрут по достопримечательностям появился в Железноводске

Опубликовано: 12:50, 6 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Железноводске разработали новый туристический маршрут, это патриотический маршрут. Он проходит через главные достопримечательности города и будет интересен и детям, и взрослым. Найти новый маршрут можно в мобильном приложении-гиде.

Новый маршрут подготовили в Железноводске. Он пролегает через основные достопримечательности курорта и доступен всем желающим.

В первую очередь историко-культурный маршрут адресован молодежи, его разрабатывали для патриотического воспитания школьников. Так как турмаршрут ведет по интересным местам в Железноводске, пройти его не откажутся как местные жители, так и отдыхающие. Найти маршрут можно в приложении "Туристический гид Железноводска" в разделе "Покоритель железных гор".

Путь стартует от Курортного лечебного парка, затем он тянется почти через все городские достопримечательности.

Патриотическая прогулка захватывает следующие точки: Братская могила расстрелянных в 1943 году жителей города; аллея Памяти; Вечный огонь; Памятник на братской могиле воинов, погибших в годы войны; госпитальный терренкур.

Первыми новый турмаршрут в Железноводске опробуют этой весной ученики местных школ.

Напомним, в будущем году через Железноводск пройдет велотерренкур, он объединит курорт с Лермонтовым и Минераловодским округом.

Ранее в Госдуме предложили создать в России патриотический маршрут по городам-героям и назвать его "Патриотическое кольцо России".