Новый маршрут по достопримечательностям появился в Железноводске

Новый маршрут подготовили в Железноводске. Он пролегает через основные достопримечательности курорта и доступен всем желающим.
В первую очередь историко-культурный маршрут адресован молодежи, его разрабатывали для патриотического воспитания школьников. Так как турмаршрут ведет по интересным местам в Железноводске, пройти его не откажутся как местные жители, так и отдыхающие. Найти маршрут можно в приложении "Туристический гид Железноводска" в разделе "Покоритель железных гор".
Путь стартует от Курортного лечебного парка, затем он тянется почти через все городские достопримечательности.
Патриотическая прогулка захватывает следующие точки: Братская могила расстрелянных в 1943 году жителей города; аллея Памяти; Вечный огонь; Памятник на братской могиле воинов, погибших в годы войны; госпитальный терренкур.
Первыми новый турмаршрут в Железноводске опробуют этой весной ученики местных школ.
Напомним, в будущем году через Железноводск пройдет велотерренкур, он объединит курорт с Лермонтовым и Минераловодским округом.
Ранее в Госдуме предложили создать в России патриотический маршрут по городам-героям и назвать его "Патриотическое кольцо России".