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Двум клубам Азербайджана выписали крупные штрафы за поведение болельщиков

Двум клубам Азербайджана выписали крупные штрафы за поведение болельщиков
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
АФФА крупно оштрафовала футбольные клубы "Кяпаз" и "Сабаил" за нецензурные выражения их болельщиков во время матчей 25-го тура. Обеим командам предстоит выплатить по 4 тыс манатов.

Азербайджанские футбольные клубы "Кяпаз" и "Сабаил" заплатят крупные штрафы за поведение своих болельщиков. Об этом стало известно по итогам заседания Контрольно-дисциплинарного комитета АФФА.

Так, "Кяпаз" оштрафован на 4 тыс манатов за оскорбления судей, которые болельщики команды скандировали во время встречи 25-го тура чемпионата Азербайджана против "Сабаха". Еще 1,6 тыс манатов руководство гянджинской команды должно будет выплатить за прямую красную карточку нигерийского нападающего Абдуллаи Шуайбу.

Штрафу в 4 тыс манатов подвергся также "Сабаил", чьи фанаты на игре с "Сумгаитом" выкрикивали с трибун нецензурные выражения.

Напомним, в прошлом месяце АФФА передала Турции $26,5 тыс. Средства пошли на помощь пострадавшим от разрушительных землетрясений, унесших жизни более 45 тыс человек.

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Двум клубам Азербайджана выписали крупные штрафы за поведение болельщиков
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
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