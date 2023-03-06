Двум клубам Азербайджана выписали крупные штрафы за поведение болельщиков

Опубликовано: 11:47, 6 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

АФФА крупно оштрафовала футбольные клубы "Кяпаз" и "Сабаил" за нецензурные выражения их болельщиков во время матчей 25-го тура. Обеим командам предстоит выплатить по 4 тыс манатов.

Азербайджанские футбольные клубы "Кяпаз" и "Сабаил" заплатят крупные штрафы за поведение своих болельщиков. Об этом стало известно по итогам заседания Контрольно-дисциплинарного комитета АФФА.



Так, "Кяпаз" оштрафован на 4 тыс манатов за оскорбления судей, которые болельщики команды скандировали во время встречи 25-го тура чемпионата Азербайджана против "Сабаха". Еще 1,6 тыс манатов руководство гянджинской команды должно будет выплатить за прямую красную карточку нигерийского нападающего Абдуллаи Шуайбу.

Штрафу в 4 тыс манатов подвергся также "Сабаил", чьи фанаты на игре с "Сумгаитом" выкрикивали с трибун нецензурные выражения.

Напомним, в прошлом месяце АФФА передала Турции $26,5 тыс. Средства пошли на помощь пострадавшим от разрушительных землетрясений, унесших жизни более 45 тыс человек.