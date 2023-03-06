Пурим - что это за праздник?

Самый веселый еврейский праздник Пурим установлен в память о спасении еврейского народа от козней Амана, царедворца персидского царя Ахашвероша (Артаксеркса), время правления которого приходится на середину VI века до н.э. В этот день принято обмениваться подарками, помогать бедным и накрывать "царский стол".

Праздник Пурим получил свое название от слова "пур", что с персидского переводится как "жребий", ведь именно с помощью жребия Аман определил день - 13 адара - когда евреи Персии должны были быть уничтожены.

Суть Пурима

Пурим в иудаизме праздник двойственный: за его несложной, на первый взгляд, фабулой, лежит глубокий символический подтекст, содержащий напоминание о том, что за внешней природой вещей скрыт замысел провидения, а победа над очевидным злом - повод задуматься о собственном несовершенстве.

История праздника

История Пурима восходит к коварному нападению амаликитян на скитавшийся в пустыне еврейский народ. Их целью была не жажда наживы, а куда более опасное желание: амаликитяне ненавидели не только евреев, но и самого Бога. Уничтожив народ Израиля, они намеревались разрушить замысел Всевышнего о спасении человечества.

После победы евреев над амаликитянами этот народ полностью не исчез: их потомок - советник персидского царя Ахашвероша Аман решил уничтожить евреев за отказ одного из величайших израильских мудрецов, Мордехая, поклониться ему.

Аман поведал Ахашверошу, что в его стране есть гордый и непочтительный народ, и попросил разрешения, чтобы в назначенный день любой мог убить еврея, а его имущество забрать. Свою просьбу он подкрепил крупным пожертвованием в государственную казну.

Мордехай рассказал жене Ахашвероша и своей племяннице Эстер о планах Амана и попросил спасти евреев. Согласившись на просьбу, Эстер устроила пир и пригласила на него царя. Угощение настолько понравилось персидскому правителю, что он пообещал исполнить любое ее желание. В ответ Эстер обратилась к нему с мольбой об отмене указа, и Ахашверош, сменив гнев на милость, издал новое повеление, согласно которому евреи могли не только защищать свою жизнь и имущество, но и в случае победы забирать имущество врагов. С этих пор два дня после этой даты стали временем празднования Пурима.

Когда отмечают Пурим

Пурим празднуют в 14-й день еврейского месяца адара.

В еврейском календаре адар, согласно Торе, - последний, двенадцатый месяц. В рамках позднейшей традиции адар является шестым месяцем. Обычно он приходится приблизительно на конец февраля-март.

Как праздновать Пурим

Празднованию Пурима предшествует однодневный пост, который напоминает о посте, объявленном Мордехаем и Эстер после издания указа Ахашвероша об уничтожении народа Израиля.

В течение двух праздничных дней - от появления звезд до раннего рассвета 13 адара и от восхода и до захода солнца 14 адара - в синагогах читают Свиток Эстер, повествующий о чудесном спасении еврейского народа.

Во время упоминания имени Амана принято свистеть, топать и трещать специальными трещотками-граггерами. Считается, что так верующие не только выражают неприязнь к злодею, но и стирают память о нем.

Свиток Эстер читается публично, при большом стечении верующих, в том числе детей, "достигших возраста понимания", то есть 6-7 лет, для того, чтобы как можно больше людей услышали рассказ о чудесном спасении израильского народа. После утреннего чтения принято обмениваться подарками и помогать нуждающимся, чтобы каждый мог накрыть стол к празднику.

По традиции, Пурим - единственный день в году, когда приветствуются обильные возлияния. Считается, что выпить нужно столько, чтобы путать имена врагов и друзей, не отличая слов "проклят Аман" от "благословен Мордехай".

Что едят в самый веселый еврейский праздник

Самое популярное праздничное блюдо - это так называемые "уши Амана" - пирожки треугольной формы, которые пекутся с маком, вареньем, орехами и сухофруктами. Их начинка также символична: орехами и фруктами питалась царица Эстер, так как дворцовая кухня не была кошерной.

Помимо "ушей Амана", в этот день на стол подается куриный суп с клецками, овощная запеканка - кугель. Из напитков - вино и домашний лимонад.

Карнавал

Традиция маскарадных шествий в Пурим также имеет символическую основу: в Свитке Эстер ни разу не упоминается божественное имя. Всевышний как бы скрывает свое присутствие, уходит за кулисы театра жизни, неявно действуя через других персонажей.

Именно для того, чтобы не забывать, что за, казалось бы, случайными обстоятельствами скрывается божественный замысел, в Пурим принято носить маски и карнавальные костюмы.

Также в Пурим на улицах городов разворачиваются театральные представления под названием пуримшпиль. Они представляют легендарные сценки спасения евреев от козней Амана благодаря мудрому Мордехаю и Эстер.

История жанра пуримшпиля восходит к средним векам, однако окончательно он оформился в XVI веке в Германии, после чего стал популярным в Польше, а затем и во всей Европе.

Интересно, что в раннее Средневековье наибольшее распространение этот обычай получил в Италии, где было принято сжигать чучело Амана, изготовленное из дерева и тряпок. Сейчас эта традиция в прошлом, однако символическая основа действа сохранилась: в праздник каждый верующий должен уничтожить "духовного Амана", образ которого воплощает все соблазны неверия, чтобы никогда народ Израиля не оказался в их власти.

Праздничные поздравления

В этот день принято желать семейного счастья, здоровья, гармонии в душе и решимости творить добрые дела.

Веселого Пурима! Хаг Пурим самеах! А фрейлехен Пурим!