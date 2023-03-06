Ларс закрыт для всех видов транспорта

Высокая опасность схода лавин привела к ограничениям движения на Военно-Грузинской дороге для любых транспортных средств. В настоящее время для проезда закрыты участки Гудаури-Коби и Млета-Гудаури.
Департамент автомобильных дорог Грузии информирует о введении запрета на проезд для всех видов автотранспорта на дороге, ведущей к грузино-российской границе.
В частности, запрет введен на участках Гудаури-Коби и Млета-Гудаури трассы международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс. Это связано с сильным снегопадом, морозом и высоким риской лавиноопасностью.
Ранее запрет на передвижение для всех видов автотранспорта вводился в субботу, 4 марта. Тогда перекрывался участок трассы Гудаури – Коби. Ограничение также вводились из-за высокого риска схода лавин.