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Ларс закрыт для всех видов транспорта

Ларс закрыт для всех видов транспорта
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Высокая опасность схода лавин привела к ограничениям движения на Военно-Грузинской дороге для любых транспортных средств. В настоящее время для проезда закрыты участки Гудаури-Коби и Млета-Гудаури.

Департамент автомобильных дорог Грузии информирует о введении запрета на проезд для всех видов автотранспорта на дороге, ведущей к грузино-российской границе. 
В частности, запрет введен на участках Гудаури-Коби и Млета-Гудаури трассы международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс. Это связано с сильным снегопадом, морозом и высоким риской лавиноопасностью. 
Ранее запрет на передвижение для всех видов автотранспорта вводился в субботу, 4 марта. Тогда перекрывался участок трассы Гудаури – Коби. Ограничение также вводились из-за высокого риска схода лавин.

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