Ларс закрыт для всех видов транспорта

Опубликовано: 11:53, 6 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Высокая опасность схода лавин привела к ограничениям движения на Военно-Грузинской дороге для любых транспортных средств. В настоящее время для проезда закрыты участки Гудаури-Коби и Млета-Гудаури.

Департамент автомобильных дорог Грузии информирует о введении запрета на проезд для всех видов автотранспорта на дороге, ведущей к грузино-российской границе.

В частности, запрет введен на участках Гудаури-Коби и Млета-Гудаури трассы международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс. Это связано с сильным снегопадом, морозом и высоким риской лавиноопасностью.

Ранее запрет на передвижение для всех видов автотранспорта вводился в субботу, 4 марта. Тогда перекрывался участок трассы Гудаури – Коби. Ограничение также вводились из-за высокого риска схода лавин.