Ветер частично оставил без света жителей пяти районов Дагестана

Опубликовано: 10:26, 6 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В пяти районах Дагестана частично нет света из-за сильного ветра. Над восстановлением электроснабжения работают 43 энергетика и 15 единиц техники.

В ряде районов Дагестана ведутся работы по восстановлению электроснабжения, прерванного в результате неблагоприятных погодных условий, передает ПАО "Россети Северный Кавказ".

В настоящее время на фоне сильного ветра скоростью до 30 метров в секунду проблемы со светом наблюдаются у жителей Акушинского, Табасаранского, Сулейман-Стальского, Дахадаевского и Сергокалинского районов.

В восстановительных мероприятиях принимают участие 43 специалиста и 15 единиц техники.

Ранее сообщалось, что в 2023 году руководство Дагестана планирует выделить примерно 900 млн рублей на подготовку к осени и зиме, чтобы минимизировать количество аварийных отключений света. Средства планируется потратить на ремонт и закупку нового электрооборудования.