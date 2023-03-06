Новая драка случилась в парламенте Грузии из-за закона об иноагентах

Опубликовано: 11:25, 6 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Депутаты в Грузии вновь устроили драку, обсуждая законопроекты об иностранных агентах. В результате оппозиционеров силой вытолкали из зала заседания.

Парламент Грузии в понедельник продолжает обсуждать скандальный закон об иноагентах. У здания проходит митинг и дежурит полиция, в зале заседания дебаты перерастают в потасовки.

Митингующие возле здания парламента выступают против принятия закона, они боятся того, что закон отдалит Грузию от ЕС. На месте дежурит патрульная полиция.

Отметим, что президент Грузии Саломе Зурабишвили также не поддерживает законопроект и собирается наложить на него вето. Депутаты же намерены принять закон об иноагентах сразу в двух версиях и попробовать преодолеть вето.

В Тбилиси в настоящее время отсутствуют президент Зурабишвили и премьер Ираклий Гарибашвили. Президент находится в Нью-Йорке на Конференции ООН по правам женщин, а премьер открывает в Берлине туристическую выставку, где активно продвигается туризм в Грузии.

В понедельник очередное заседание по данному вопросу ознаменовалось дракой. Оппозиционные депутаты устроили потасовку с представителем парламентского большинства Анри Оханашвили. Оппозиционеров, в том числе женщин-депутатов, силой вывели из зала, в холле потасовку продолжилась.

Заседание продолжается, в здание не пускают не только противников закона об иноагентах, но и журналистов.