Что россияне подарят на праздник 8 марта?

Опубликовано: 10:37, 6 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В России в преддверии 8 марта 2023 года увеличились продажи женских духов, посуды, билетов в театр и конфет. Реже россияне приобретают украшения и подарочные сертификаты.

Аналитическое исследование показало, какие подарки на 8 марта в этом году пользуются особым спросом, а какие покупают реже, чем год назад.

В 2023 году перед 8 марта сильнее всего выросли продажи билетов в театры, музеи и на другие культурные мероприятия - на 71%. Активнее россияне покупают женские духи в подарок на 8 марта - плюс 35%. Аналитики изучили чеки за покупки, оказалось что средний чек на билет на культурное мероприятие составляет 1,1 тыс рублей, женские духи к празднику обойдутся дороже - в среднем 2,9 тыс рублей. Также перед Международным женским днем в России выросли продажи посуды, шоколада, женского белья, верхней одежды.

Почти на 20% упал предпраздничный спрос на золотые и серебряные ювелирные украшения. Также незначительно (3%) снизился спрос на цветы и подарочные сертификаты.

По данным АТОР, несмотря на то, что на 8 марта в этом году нет длинных праздников, многие граждане собираются на отдых. Начало марта туристы решили провести в городах Краснодарского края - лидирует Сочи, Кавказских Минеральных водах, Санкт-Петербурге, Калининграде и на горнолыжных курортах Северного Кавказа. Те, кто любит пляжный отдых, проведут 8 марта за границей - в Эмиратах и Таиланде.

Исследование провел аналитический ресурс "Чек Индекс" оператора фискальных данных "Платформа ОФД" по чекам с 20 февраля по 3 марта, передает РИА Новости.