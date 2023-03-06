Турцию продолжают сотрясать землетрясения

Опубликовано: 8:34, 6 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Турции произошло очередное землетрясение. Оно было зафиксировано на юге страны. Его магнитуда составила 4,5

Землетрясение магнитудой 4,5 было зафиксировано в турецкой провинции Хатай на юге стран.

По данным местных сейсмологов, эпицентр землетрясения располагался находился в 19 км к северу от города Искендеру. Его население составляет около 159 тыс человек.

Очаг подземных толчков находился на глубине 10 км. Данных о жертвах и разрушениях нет.

Ранее землетрясение было зафиксировано в минувшую субботу в 14 км к северо-востоку от Антакьи. Очаг залегал на глубине 10 км. Данные о пострадавших и разрушениях также не поступали.

Вот уже месяц в стране продолжаются землетрясения, первое из которых, случившееся 6 февраля, стало наиболее разрушительным.

Согласно последним данным, в результате этого землетрясения погибли более 45 тс человек, из-под завалов было спасено 114 тыс человек.