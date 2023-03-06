Опубликовано: 6:45, 6 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Две крупные подстанции в Ингушетии в этом году получат ноове оборудование. Это позволит повысить электроснабжение более 56 тыс жителей двух городов республики

На двух крупных подстанциях в Ингушетии в этом году обновят оборудование, информирует пресс-служба компании «Россети Северный Кавказ».

Уточняется, что специалистам предстоит заменить четыре масляных выключателя на современные вакуумные на подстанциях 35/10 кВ «Урожайная» и 35/6 кВ «Малгобек-2».

«На реализацию технических мероприятий, предусмотренных программой эксплуатации, технического обслуживания и ремонта текущего года, энергокомпания направит порядка 3,5 миллионов рублей», - говорится в сообщении Россетей.

В пресс-службе компании отметили, что это позволит повысить электроснабжение более 56 тыс жителей двух городов республики, а также повысит надежность функционирования 78 социально значимых объектов.