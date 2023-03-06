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Две крупные подстанции в Ингушетии получат новое оборудование 

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Две крупные подстанции в Ингушетии в этом году получат ноове оборудование. Это позволит повысить электроснабжение более 56 тыс жителей двух городов республики

На двух крупных подстанциях в Ингушетии в этом году обновят оборудование, информирует пресс-служба компании «Россети Северный Кавказ». 

Уточняется, что специалистам предстоит заменить четыре масляных выключателя на современные вакуумные на подстанциях 35/10 кВ «Урожайная» и 35/6 кВ «Малгобек-2». 

«На реализацию технических мероприятий, предусмотренных программой эксплуатации, технического обслуживания и ремонта текущего года, энергокомпания направит порядка 3,5 миллионов рублей», - говорится в сообщении Россетей. 

В пресс-службе компании отметили, что это позволит повысить электроснабжение более 56 тыс жителей двух городов республики, а также повысит надежность функционирования 78 социально значимых объектов. 

 

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