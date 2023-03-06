Россия поможет Ирану с комической программой

Опубликовано: 3:33, 6 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

По данным иранских СМИ, через девять месяцев Тегеран поднимет на орбиту два новых спутника, названные "Ходход" и "Коусар". На высоту в 500 км над уровнем моря их вывезет российская ракета-носитель. Данный проект является совместной работой Ирана и России.

Как сообщили накануне иранские СМИ, в декабре 2023 года Тегеран намерен поднять в космос два спутника – "Ходход" и "Коусар". В этом иранским космическим инженерам поможет Россия.

Вероятнее всего, информация иранских СМИ означает, что на орбиту "Ходход" и "Коусар" доберутся на российской ракете-носителе.

Запланированная для иранских спутников орбита – 500 км от уровня моря. Какие функции они будут выполнять, Тегеран держит в секрете.

Спутники произведены Космоцентром имама Хомейни, работающим в республике с 2017 года. На данный момент предприятие полностью самостоятельно собирает спутники, готовит их к запуску, управляет их полетом и следит за их движением на орбите Земли.