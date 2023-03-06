Абхазия
Внешнеторговый оборот Абхазии за 2022 год составил 39,9 млрд рублей, что в сравнении с 2021 годом больше на 11,2%. План за 2022 год выполнен на 117%, рассказал первый зампредседателя Государственного таможенного комитета Алиас Лабахуа. В 2022 году объем экспортных поставок из Абхазии составил 6,963 млрд рублей. В сравнении с 2021 годом, показатель вырос на 903 млн рублей, или на 14,9%. Абхазские товары экспортировались в Россию, Турцию, Белоруссию, а также в качестве гуманитарной помощи в ЛНР и ДНР. Импорт в 2022 году составил 32,968 млрд рублей, по сравнению с 2021 годом рост на 10,4%. План по объему начислений таможенных платежей перевыполнен на 17%, на что повлияли меры по усилению таможенного контроля, а также структурные изменения в таможенных органах.
Абхазия и Россия
Товарооборот Абхазии с РФ составил рекордные 30,45 млрд рублей, увеличившись на 13%. Рост экспорта абхазских товаров в Россию возрос на 5,9%. Доля товарооборота Абхазии с РФ за 2022 год составила 76%. Усилия таможенных служб двух стран были направлены на реализацию программы формирования общего социального и экономического пространства на основе гармонизации их законодательства. Кабинет министров Абхазии утвердил положение "О применении на территории Республики Абхазия товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического пространства".
Абхазия и Турция
Развитие получили торговые отношения с Турцией. На 142% увеличился в 2022 году товарооборот, составив более 4,5 млрд рублей. В общем объеме внешней торговли на Турцию пришлось 11%. Экспорт абхазских товаров вырос на 71%. В Турцию поставляются круглый лес, рыбная мука и рыбий жир, стройматериалы. До 15 % доходов от экспорта товаров дает сдача Турции в аренду абхазского шельфа Черного моря для ловли рыбы.
Абхазия и Белоруссия
На последней встрече президентов Абхазии и Белоруссии достигнута договоренность поставках абхазских вин в Беларусь. Министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба заметил, что рассматриваются и другие товарные позиции, которые производятся в Абхазии. С другой стороны – белорусские товары, это и молочная продукция, и другие товарные позиции самого широкого круга, которые будут поставляться в Республику Абхазия. Стороны также обсуждают реализацию туристических проектов.
Дагестан
Первые специализированные центры трудоустройства осужденных созданы в Дагестане. В России уже несколько лет применяется новый вид уголовного наказания в виде принудительных работ. Считается, что исправление или так называемая ресоциализация через обязательное привлечение к труду может стать одной из форм эффективного профилактического воздействия на арестанта, а также поможет ему в дальнейшей адаптации к гражданской жизни. Эта мера, однако, не распространяется на осужденных за тяжкие преступления, а только на тех, кто уже отбыл определенный срок приговора.
Исправительные центры организуются на промышленных предприятиях республики и представляют собой специализированные помещения, в которых имеется весь комплекс условий для жизни: спальные комнаты, санузлы, кухня, прачечная, молельная. По словам начальника УФСИН России по РД генерал-майора внутренней службы Андрея Полякова, ранее возможностей трудоустроить заключенных не было, потому дагестанцы отправлялись в такие центры в другие регионы страны.
Сегодня такой центр создан в Кизилюрте с лимитом 75 мест. Еще два участка, функционирующих как исправительные центры, планируют открыть в апреле. Один - на Каспийском заводе стекловолокна, другой - на предприятии "Дагестан Стекло Тара" в городе Дагестанские Огни. Кроме того, прорабатывается возможность открытия участка на базе ООО "Агрофирма Татляр".
Создание исправительных центров важно также для активизации возмещения осужденными причиненного ими ущерба. Они имеют там все условия для проживания и труда, их зарплата не может быть ниже 1 МРОТ, но по факту она больше. В центрах соблюдается установленный распорядок, но нет препятствий для контактов с семьей и близкими, для посещения магазинов. Зарплату работодатель переводит каждому осужденному на кредитную карту. Помимо всего, ему предоставляется отпуск, который он может провести вместе с родными.
Министр промышленности и торговли РД Низам Халилов сообщил, что проблема размещения была основной в их совместной работе с УФСИН. Теперь ситуация существенно изменилась, прежде всего в связи с заинтересованностью работодателей, которые испытывали острую потребность в рабочих руках, особенно на промышленных предприятиях. Растет число предприятий, заинтересованных в открытии исправительных центров.
Северная Осетия
Северная Осетия вышла на третье место в России, по результатам выполнения в 2022 году программы газификации домовладений, перевыполнив план-график на 31%. Итоги этой работы были подведены на совещании у вице-премьера РФ Александра Новака. Их ощутили на себе более 1100 семей.
В этом году на финансирование госпомощи гражданам на газификацию их домов федеральный бюджет выделил республике около 6 млн руб. Этих средств хватит на поддержку еще 58 семей и граждан льготных категорий. В связи с окончанием строительства в этом году нескольких газопроводов, планируется дополнительно включить в уже существующую программу и газифицировать более 600 домовладений. В текущем году в селения Дружба, Кусово, Кондратенко и Хурикау поступит сетевой газ, Моздокский район будет газифицирован на 100%. Газификация домовладений предусмотрена и в высокогорных селах Алагирского, Дигорского, Пригородного и Ирафского районов.
Сейчас заканчивается строительство газопроводов семи сел Куртатинского и трех - Алагирского ущелий. В этом году должно начаться строительство газопровода до курорта "Мамисон", от которого будут запитаны шесть прилегающих к нему селений. Для этого руководство республики настояло на увеличении протяженности газопровода с 4 до 16 км. Параллельно с этим ведется работа по включению в инвестиционную программу ПАО "Газпром" строительства газопровода "Гусара – Горная Карца". Завершается и проектирование строительства газопровода протяженностью 45 км "Садон – Мацута". Таким образом, газ придет еще в 16 сел двух районов республики. Газовая магистраль будет питать и объекты туристического кластера "Дигория".
Выполнение планов этого года прибавит к нынешним 95% уровня газификации Северной Осетии еще 2%. В целом программа газификации республики рассчитана до 2032 года. Ее результатом станет 99% обеспеченность жителей республики голубым топливом.
Чечня
Чеченские ремесла имеют древние корни. Искусство домашних промыслов наследовалось из поколения в поколение. Многие из них были основаны на обработке продуктов скотоводческого хозяйства, особенно шерсти овец. Производство войлочных изделий – истангов, наряду с ткачеством, было одним из основных видов женского домашнего труда, хотя это долгий и изнурительный процесс.
Истанг — традиционный чеченский войлочный ковер, украшенный национальным орнаментом, выполненным по методу цветной аппликации. В Чечне не было ни одного села, где женщины не занимались бы изготовлением войлока. Но центрами производства истангов в Чечне считались селения Шали, Центарой, Дуба-Юрт, Чишки, Элистанжи, Ачхой-Мартан, Ведено. Истанги отображали состояние той местности, где проживала мастерица, и веяния того времени, а орнаменты несли смысловую нагрузку. Девочки в чеченских семьях с малых лет обучались этому искусству. Каждая невеста, например, должна была сделать для себя в приданое два-три таких изделия. Однако из-за испытаний, которым подвергался чеченский народ в 1940–1950-е годы, многие секреты и традиции изготовления истангов были утеряны. Сегодня в республике это ремесло возрождается, в различных населенных пунктах открываются кружки по обучению изготовлению истангов.
Как рассказала чеченской газете "Вести республики" рукодельница Хейда Макалова, эти изделия относят к исчезающему виду искусства. Истанги создаются способом длительного валяния шерсти. Сначала подготавливают овечью шерсть, валяют сами полотна, окрашивают, а потом перекладывают орнамент с одного полотна на другое. Работа над истангом, в зависимости от умения мастера, может занимать от 1,5 до 2-3 месяцев. Чеченские мастерицы регулярно демонстрируют свое творчество на конкурсах, региональных и всероссийских выставках, фестивалях.
Южная Осетия
В Зонкарском заповеднике Южной Осетии увеличилась популяция краснокнижных животных. По словам председателя Комитета экологии, геологии и природопользования РЮО Бала Бестауты, на природоохранном объекте восстановлено поголовье бурых медведей, серн и косуль; значительно возросло поголовье благородных оленей, выдры, уларов, кавказского тетерева, каменной куропатки, рыси и дикой кошки.
Запасы рыбы в Зонкарском водохранилище тоже увеличились. Олени расширили ареал своего обитания за пределы заповедника и стали осваивать леса Цхинвальского и Дзауского районов. Во время вспышек африканской чумы свиней погибли все кабаны, обитающие на территории Зонкарского заповедника. Сейчас вепри на территории республики сохранились только в Знаурском заповеднике.
В лесах Знаурского заповедника благоприятные условия для размножения кабанов. Кроме того, там они обитают под надежной охраной и пристальным вниманием наших егерей. Наши прогнозы по увеличению их численности положительные
– говорит Бестаута.
Зонкарский заповедник был создан в 1970-х, тогда он назывался "Лиахвский", а его площадь составляла 7,3 тыс. га. Позже заповедная зона значительно увеличилась и сегодня составляет 85,4 тыс. га. Заповеднику передано также около 10 тыс. га уникальных земель Знаурского района, где обитают кабаны, олени и медведи. Около 19 тыс. га земель в Ленингорском районе, где обитают олени и серны, тоже были объявлены заповедной зоной. Кроме того, в заповедную зону включили часть реки Ксан, места, где находятся нерестилища. Ранее богатая на рыбу река Ксан почти опустела, ее надо спасать, а далее в планах вновь разрешить рыбалку. В Ленингорском районе в заповедных зонах расположены и древние святилища. По словам Бестауты, они также автоматически подпадают под охрану.