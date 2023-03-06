Северокавказские общественно-экономические коллизии глазами местных СМИ. О чем на минувшей недели писали ведущие региональные издания Северного Кавказа, а также Абхазии и Южной Осетии.

Абхазия

Внешнеторговый оборот Абхазии за 2022 год составил 39,9 млрд рублей, что в сравнении с 2021 годом больше на 11,2%. План за 2022 год выполнен на 117%, рассказал первый зампредседателя Государственного таможенного комитета Алиас Лабахуа. В 2022 году объем экспортных поставок из Абхазии составил 6,963 млрд рублей. В сравнении с 2021 годом, показатель вырос на 903 млн рублей, или на 14,9%. Абхазские товары экспортировались в Россию, Турцию, Белоруссию, а также в качестве гуманитарной помощи в ЛНР и ДНР. Импорт в 2022 году составил 32,968 млрд рублей, по сравнению с 2021 годом рост на 10,4%. План по объему начислений таможенных платежей перевыполнен на 17%, на что повлияли меры по усилению таможенного контроля, а также структурные изменения в таможенных органах.

Абхазия и Россия

Товарооборот Абхазии с РФ составил рекордные 30,45 млрд рублей, увеличившись на 13%. Рост экспорта абхазских товаров в Россию возрос на 5,9%. Доля товарооборота Абхазии с РФ за 2022 год составила 76%. Усилия таможенных служб двух стран были направлены на реализацию программы формирования общего социального и экономического пространства на основе гармонизации их законодательства. Кабинет министров Абхазии утвердил положение "О применении на территории Республики Абхазия товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического пространства".

Абхазия и Турция

Развитие получили торговые отношения с Турцией. На 142% увеличился в 2022 году товарооборот, составив более 4,5 млрд рублей. В общем объеме внешней торговли на Турцию пришлось 11%. Экспорт абхазских товаров вырос на 71%. В Турцию поставляются круглый лес, рыбная мука и рыбий жир, стройматериалы. До 15 % доходов от экспорта товаров дает сдача Турции в аренду абхазского шельфа Черного моря для ловли рыбы.

Абхазия и Белоруссия

На последней встрече президентов Абхазии и Белоруссии достигнута договоренность поставках абхазских вин в Беларусь. Министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба заметил, что рассматриваются и другие товарные позиции, которые производятся в Абхазии. С другой стороны – белорусские товары, это и молочная продукция, и другие товарные позиции самого широкого круга, которые будут поставляться в Республику Абхазия. Стороны также обсуждают реализацию туристических проектов.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Дагестан

Первые специализированные центры трудоустройства осужденных созданы в Дагестане. В России уже несколько лет применяется новый вид уголовного наказания в виде принудительных работ. Считается, что исправление или так называемая ресоциализация через обязательное привлечение к труду может стать одной из форм эффективного профилактического воздействия на арестанта, а также поможет ему в дальнейшей адаптации к гражданской жизни. Эта мера, однако, не распространяется на осужденных за тяжкие преступления, а только на тех, кто уже отбыл определенный срок приговора.

Исправительные центры организуются на промышленных предприятиях республики и представляют собой специализированные помещения, в которых имеется весь комплекс условий для жизни: спальные комнаты, санузлы, кухня, прачечная, молельная. По словам начальника УФСИН России по РД генерал-майора внутренней службы Андрея Полякова, ранее возможностей трудоустроить заключенных не было, потому дагестанцы отправлялись в такие центры в другие регионы страны.

Сегодня такой центр создан в Кизилюрте с лимитом 75 мест. Еще два участка, функционирующих как исправительные центры, планируют открыть в апреле. Один - на Каспийском заводе стекловолокна, другой - на предприятии "Дагестан Стекло Тара" в городе Дагестанские Огни. Кроме того, прорабатывается возможность открытия участка на базе ООО "Агрофирма Татляр".

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Создание исправительных центров важно также для активизации возмещения осужденными причиненного ими ущерба. Они имеют там все условия для проживания и труда, их зарплата не может быть ниже 1 МРОТ, но по факту она больше. В центрах соблюдается установленный распорядок, но нет препятствий для контактов с семьей и близкими, для посещения магазинов. Зарплату работодатель переводит каждому осужденному на кредитную карту. Помимо всего, ему предоставляется отпуск, который он может провести вместе с родными.

Министр промышленности и торговли РД Низам Халилов сообщил, что проблема размещения была основной в их совместной работе с УФСИН. Теперь ситуация существенно изменилась, прежде всего в связи с заинтересованностью работодателей, которые испытывали острую потребность в рабочих руках, особенно на промышленных предприятиях. Растет число предприятий, заинтересованных в открытии исправительных центров.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Северная Осетия

Северная Осетия вышла на третье место в России, по результатам выполнения в 2022 году программы газификации домовладений, перевыполнив план-график на 31%. Итоги этой работы были подведены на совещании у вице-премьера РФ Александра Новака. Их ощутили на себе более 1100 семей.

В этом году на финансирование госпомощи гражданам на газификацию их домов федеральный бюджет выделил республике около 6 млн руб. Этих средств хватит на поддержку еще 58 семей и граждан льготных категорий. В связи с окончанием строительства в этом году нескольких газопроводов, планируется дополнительно включить в уже существующую программу и газифицировать более 600 домовладений. В текущем году в селения Дружба, Кусово, Кондратенко и Хурикау поступит сетевой газ, Моздокский район будет газифицирован на 100%. Газификация домовладений предусмотрена и в высокогорных селах Алагирского, Дигорского, Пригородного и Ирафского районов.

Сейчас заканчивается строительство газопроводов семи сел Куртатинского и трех - Алагирского ущелий. В этом году должно начаться строительство газопровода до курорта "Мамисон", от которого будут запитаны шесть прилегающих к нему селений. Для этого руководство республики настояло на увеличении протяженности газопровода с 4 до 16 км. Параллельно с этим ведется работа по включению в инвестиционную программу ПАО "Газпром" строительства газопровода "Гусара – Горная Карца". Завершается и проектирование строительства газопровода протяженностью 45 км "Садон – Мацута". Таким образом, газ придет еще в 16 сел двух районов республики. Газовая магистраль будет питать и объекты туристического кластера "Дигория".

Выполнение планов этого года прибавит к нынешним 95% уровня газификации Северной Осетии еще 2%. В целом программа газификации республики рассчитана до 2032 года. Ее результатом станет 99% обеспеченность жителей республики голубым топливом.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Чечня

Чеченские ремесла имеют древние корни. Искусство домашних промыслов наследовалось из поколения в поколение. Многие из них были основаны на обработке продуктов скотоводческого хозяйства, особенно шерсти овец. Производство войлочных изделий – истангов, наряду с ткачеством, было одним из основных видов женского домашнего труда, хотя это долгий и изнурительный процесс.

Истанг — традиционный чеченский войлочный ковер, украшенный национальным орнаментом, выполненным по методу цветной аппликации. В Чечне не было ни одного села, где женщины не занимались бы изготовлением войлока. Но центрами производства истангов в Чечне считались селения Шали, Центарой, Дуба-Юрт, Чишки, Элистанжи, Ачхой-Мартан, Ведено. Истанги отображали состояние той местности, где проживала мастерица, и веяния того времени, а орнаменты несли смысловую нагрузку. Девочки в чеченских семьях с малых лет обучались этому искусству. Каждая невеста, например, должна была сделать для себя в приданое два-три таких изделия. Однако из-за испытаний, которым подвергался чеченский народ в 1940–1950-е годы, многие секреты и традиции изготовления истангов были утеряны. Сегодня в республике это ремесло возрождается, в различных населенных пунктах открываются кружки по обучению изготовлению истангов.

Как рассказала чеченской газете "Вести республики" рукодельница Хейда Макалова, эти изделия относят к исчезающему виду искусства. Истанги создаются способом длительного валяния шерсти. Сначала подготавливают овечью шерсть, валяют сами полотна, окрашивают, а потом перекладывают орнамент с одного полотна на другое. Работа над истангом, в зависимости от умения мастера, может занимать от 1,5 до 2-3 месяцев. Чеченские мастерицы регулярно демонстрируют свое творчество на конкурсах, региональных и всероссийских выставках, фестивалях.

Южная Осетия

В Зонкарском заповеднике Южной Осетии увеличилась популяция краснокнижных животных. По словам председателя Комитета экологии, геологии и природопользования РЮО Бала Бестауты, на природоохранном объекте восстановлено поголовье бурых медведей, серн и косуль; значительно возросло поголовье благородных оленей, выдры, уларов, кавказского тетерева, каменной куропатки, рыси и дикой кошки.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Запасы рыбы в Зонкарском водохранилище тоже увеличились. Олени расширили ареал своего обитания за пределы заповедника и стали осваивать леса Цхинвальского и Дзауского районов. Во время вспышек африканской чумы свиней погибли все кабаны, обитающие на территории Зонкарского заповедника. Сейчас вепри на территории республики сохранились только в Знаурском заповеднике.

В лесах Знаурского заповедника благоприятные условия для размножения кабанов. Кроме того, там они обитают под надежной охраной и пристальным вниманием наших егерей. Наши прогнозы по увеличению их численности положительные

– говорит Бестаута.

Зонкарский заповедник был создан в 1970-х, тогда он назывался "Лиахвский", а его площадь составляла 7,3 тыс. га. Позже заповедная зона значительно увеличилась и сегодня составляет 85,4 тыс. га. Заповеднику передано также около 10 тыс. га уникальных земель Знаурского района, где обитают кабаны, олени и медведи. Около 19 тыс. га земель в Ленингорском районе, где обитают олени и серны, тоже были объявлены заповедной зоной. Кроме того, в заповедную зону включили часть реки Ксан, места, где находятся нерестилища. Ранее богатая на рыбу река Ксан почти опустела, ее надо спасать, а далее в планах вновь разрешить рыбалку. В Ленингорском районе в заповедных зонах расположены и древние святилища. По словам Бестауты, они также автоматически подпадают под охрану.