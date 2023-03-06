Самой читающей нацией в мире могут стать саудовцы

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Саудовской Аравии запускают инициативу "Литература повсюду" для улучшения доступа к литературным произведениям по всему королевству. Речь идет об обеспечении доступности к подкастам, аудиокнигам, комиксам, а также к стихам и коротким рассказам.

Ранее "Вестник Кавказа" рассказал, как книги помогли жительнице Казахстана покинуть тюрьму.

Мохаммед Хасан Алван, генеральный директор комиссии, в интервью с Arab News выразил надежду, что новый проект сделает литературные материалы более доступными:

Эта инициатива направлена на то, чтобы сделать литературу повсеместно доступной с помощью инновационных средств, например, в зонах ожидания в общественных местах, терминалах аэропортов, торговых центрах, кофейнях, университетах, на игровых площадках, в скверах и на пляжах. Программа "Литература повсюду" призвана внести вклад в повышение осведомленности о культуре за счет мероприятий, ориентированных на различные слои общества.

Литература по QR-коду

Баннеры и плакаты будут содержать QR-коды, чтобы каждый смог получить доступ к литературе в общественных местах, где есть зона ожидания. Сканируя QR-код и выбирая предпочтительную продолжительность, пользователи смогут слушать подкасты продолжительностью до 45 минут.

Англоязычные продукты

Хотя большая часть материалов представлена на арабском языке, но есть и некоторые англоязычные продукты, в том числе подкаст The Mayman Show от Arab News, который ведет Хуссам Аль-Майман. В этом шоу принимают участие знаменитости из мира кино, телевидения и спорта, а также обсуждается культурный, социальный, туристический и развлекательный мир Саудовской Аравии.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

"Видение 2030" требует читающих людей

Автор одного из подкастов, геолог Хусейн Аль-Исмаил говорит:

Инициатива появилась вовремя. В рамках культурных преобразований, инициированных "Видением 2030" наследного принца Мухаммеда бин Салмана, возникла необходимость активизировать литературную среду и повысить ее вклад в общество. Проект "Литература повсюду" - это один из верных шагов к переосмыслению того, что значит знакомиться с литературой. Вместо того, чтобы ограничивать производство и потребление литературы определенными классами, как это уже было, пришло время переосмыслить ее как часть жизненного опыта, который формируется растущим качеством жизни.

Литературные кафе

Кафе предлагается подать заявку на получение статуса литературного партнера, помочь распространять информацию о культуре, а также освещать произведения саудовских литераторов. Книжные клубы, мероприятия и литературные праздники, такие как День арабского языка, - вот некоторые из мероприятий, которые кафе могут проводить в рамках программы.

Литературные аэропорты

Экспериментальный этап этого проекта был запущен в 2020 году в аэропортах по всему королевству. Литература, с ее каналами и жанрами, развивалась с незапамятных времен. Театральное, исполнительское и риторическое искусство являются примерами такого развития.

Мы стремимся развиваться, используя цифровые ресурсы, чтобы сделать литературу доступной

- говорит Мохаммед Хасан Алван.